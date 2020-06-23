Konsantrasyon

Trabzonspor, Alanyaspor gibi önemli bir deplasmanda Caulker'ın yaptığı bireysel hatayı iyi değerlendirerek oyunun başında Abdülkadir'le 1-0 öne geçtiler.

Ondan sonraki bölümde ilk devre bitinceye kadar oyunun kontrolü Trabzon'daydı. İki ve üçüncü golü de bulabilirlerdi. Hem son vuruşlarda hem de final paslarında o beceri eksikliğini gösterince Trabzon, ilk yarı rahat koparacağı maçta, devre biterken Cisse'nin attığı golle soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

Yenilen golde Trabzon'un sezon başından beri en çok rotasyon yaptığı ve 8 ayrı stoper ikilisiyle oynadığı defansta Campi'nin topa odaklı değil rakip ve alan odaklı da savunma yapması gerekiyordu. Eğer bunu yapmış olsaydı; Cisse'nin nerede olduğunu görüp, ona göre yanında biterdi ve topa vurdurmazdı. Hosseini'nin gereksiz oyundan atılması, Campi'nin olumsuz performansı ve Da Costa değişikliği, zaten buradaki sıkıntıyı bir daha gözler önüne sermiş oldu.

***

Bu beklenmedik gol bordo-mavililerin ilk devre soyunma odasına gittiğinde moralini de bozdu. Çünkü iyi oynadıkları ilk 45 dakikada bu bireysel hata sonucu gelen golle içeriye önde değil, beraberlikle ve Uğurcan'ın sakatlanmasıyla da ikinci yarı oyuna tercih değişikliğiyle başladı.Erce'nin ikinci devre olumlu performansına rağmen son dakikada Bakasetas'tan yediği golde Da Costa'nın önünü kapatmasından net göremedi.Trabzon sahada çizgi oyuncusu Nwakaeme olmadığı gibi 4-3-1-2 de oynayabilir. İki santrfor Sörloth-Ekuban, arkasında serbest oyuncu 10 numara Abdükadir Ömür, 6 numara Parmak, 2 ve 8 sağ iç Ndiaye, sol iç de Guilherme'yle oynayabilir. Bu opsiyonu da Hüseyin hocanın kalan haftalar a değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.

***

Borda-mavililer ikinci yarı Novak'ın attığı golden sonra ilk devredeki gibi hem son vuruşları hem pas tercihlerini doğru yapmadığından maçı koparamadı.

Ve de son dakikalarda gereksiz geriye yaslanarak, galibiyeti hak ettikleri bir maçta Bakasetas'ın attığı golle şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan Alanya'da bıraktı.

Özellikle bu kadar iyi oynadığı bir maçta yediği gollerde yapılan bireysel hatalarla kaybettiği iki puanla enseyi karartmadan geriye kalan 6 haftaya odaklanarak, kazanacakları 18 puanla şampiyon olmanın o yüksek "KONSANTRASYON"unu bir an önce bordo-mavililerin sağlaması gerek. Zaten bu konsantrasyon eksikliğiyle de 'maç bitti' dedikleri anda golü de kalelerinde görmüş oldular.