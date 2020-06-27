Mesaj alınmış – Reha Kapsal – Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Mesaj alınmış

'ın deplasmanda 'yi farklı yenmesinden sonra küme düşme potasındaki maçında da iç sahada 4 tane hücumcuyla oyuna başladı . Özellikle set hücumunda çok becerisi olmayan ama açık alana hücum eden bu oyuncular, genellikle skor alındıktan sonra etkili hücum eden oyuncu profilleri. Hem rakibin eksik kalması hem de Burak'ın solosu ve devamında Konyaspor kalesine güdümlü füzesiyle maç özellikle Beşiktaş hücumcuları için istenilen şekle geldikten sonra oyun lehine daha rahat olmaya başladı. Daha fazla gol bulan, oyuna hakim olan, pozisyonlar üreten görüntüye bürünmeye başladı siyah beyazlılar. Burak attığı gol, yaptığı asistlerle her zaman Beşiktaş için vazgeçilmez olduğu gibi, takımın özgüvenini, enerjisini yukarı taşıyan kaptanı.

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Rıdvan da çok önemli ilk yarıda ve ikinci yarıda Ömer Ali'yle biri ceza sahası içinde, biri de açık alanda çok önemli iki kademe yaparak öne çıktı. Üzerinde durdukça gelişeceğinin sinyalini vermiş oldu. Özellikle Antalya'ya kaybettikten sonra siyah-beyazlılar'da Sergen Yalçın maçtan sonra önemli bir cümle kurmuştu, "Böyle oynayacaklarsa oyuncularla ilgili gelecek sene kimler gidecek, kimler kalacak önümüzdeki maçlara bakıp bu raporu yönetime vereceğim" demişti. Sanırım bu mesajı çok iyi alan oyuncular son iki maçta aldıkları 6 puan, oynadıkları oyun ve attıkları gollerle gösterdi. Ve bunun devamında saha içi disiplini, enerjisi, kazanma arzusu hem de böyle pandemi döneminde seyircisiz maçlarda ve hatta ekonomik sıkıntılar da yaşayan Beşiktaş'ta en üste seviyeye çıkmasının en büyük nedeni oyuncuların Sergen Yalçın'ın söylediklerinde ne kadar ciddi olduğunu bildiklerindendi. Yerli ve yabancı oyuncuların performansı üst seviyeye çıkarak, bu sıkıntılı süreçte bile Beşiktaş'ta hem geriye kalan maçlar hem de önümüzdeki sene olumlu işlerin olacağının sinyalini verdiler.

  • Reha Kapsal Reha Kapsal
    1. 27 Haziran 2020, Cumartesi
    1. E-Posta: reha.kapsal@fotomac.com.tr
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