Bu kaçıncı hakem hatası!
Trabzonspor galibiyet çıktığı Ankaragücü maçında golü erken buldu. Buna rağmen ikinci golü bulmak için yüksek enerji ile oynamaması ve oyuncuların hem stres hem de gerginliği oyun içinde yüz hallerinde net bir şekilde belli oluyordu.
Tabii ki Nwakaeme ve Ekuban gibi hücumda birbirini tamamlayan ikilinin olmaması Trabzon'un hücum aksiyonlarını olumsuz yönde etkiledi.
Bordo-mavililer hücum anlamında en kısır oldukları maçlardan birisini oynadılar.
Ankaragücü'nün yerleşik savunmasına karşı derinlemesine ve daha fazla kenarları kullanarak oynamalıydı.
Hem Pereira, Abdülkadir Ömür ile sol tarafta Novak, çıkana kadar Guilherme ile ikili oyunları oynayıp rakip ceza sahası içinde Sörloth'a daha fazla top getirmeleri gerekirdi.
Sörloth da Ankaragücü yerleşik savunmasında top almak için çok çizgilere çıktı. Trabzon'un gol silahı oydu. Kenardan gelecek ortalara doğru vuruşlar yaparak bu özelliğini bütün sezon ortaya koymuştu. Ama iyi niyetle de olsa bu kadar çizgilere çıkmaması gerekiyordu.
***Tabii ki Trabzon aleyhine verilen penaltıyı da anlamak mümkün değil... Pereira orada topa bile bakmıyor.
Sırtı dönük... Buna penaltı çalmak ve VAR hakeminin müdahale etmemesi inanılmazdı!
Bir oyuncu görmediği topla nasıl penaltı yaptırır! Futbolun doğasına aykırı bir kere… Son finişte Trabzon aleyhine "Bu kaçıncı hakem hatası…" İç sahada Başakşehir maçında verilmeyen penaltı... Gaziantep deplasmanında son dakikada atılan nizami golün sayılmaması Trabzon'u yarışta maalesef bu konuma getirdi. Trabzon bu yarışta sadece saha içinde değil, saha dışında da yarışmak zorunda bırakılan bir takım durumunda... Halbuki bu işler saha içinde performans ve başarı ile eşdeğerdir. Ligin son düzlüğünde bu kadar üst üste yapılan hatalar da tesadüf değildir!..