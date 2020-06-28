Bu kaçıncı hakem hatası!

Trabzonspor galibiyet çıktığı Ankaragücü maçında golü erken buldu. Buna rağmen ikinci golü bulmak için yüksek enerji ile oynamaması ve oyuncuların hem stres hem de gerginliği oyun içinde yüz hallerinde net bir şekilde belli oluyordu.

Tabii ki Nwakaeme ve Ekuban gibi hücumda birbirini tamamlayan ikilinin olmaması Trabzon'un hücum aksiyonlarını olumsuz yönde etkiledi.

Bordo-mavililer hücum anlamında en kısır oldukları maçlardan birisini oynadılar.

Ankaragücü'nün yerleşik savunmasına karşı derinlemesine ve daha fazla kenarları kullanarak oynamalıydı.

Hem Pereira, Abdülkadir Ömür ile sol tarafta Novak, çıkana kadar Guilherme ile ikili oyunları oynayıp rakip ceza sahası içinde Sörloth'a daha fazla top getirmeleri gerekirdi.

Sörloth da Ankaragücü yerleşik savunmasında top almak için çok çizgilere çıktı. Trabzon'un gol silahı oydu. Kenardan gelecek ortalara doğru vuruşlar yaparak bu özelliğini bütün sezon ortaya koymuştu. Ama iyi niyetle de olsa bu kadar çizgilere çıkmaması gerekiyordu.

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