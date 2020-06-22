Kredisizlik!

Sarı-kırmızılılar, geçen hafta Rize'de kaybettikten sonra zaten şampiyonuk şansı azalmıştı.

Galatasaray, Gaziantep'e karşı ilk yarıda oyun hareketliliği, pas akışı, dikine oyunla beraber ilk yarıyı belki maçı koparabilirlerdi.

Çok üstün bir 45 dakika oynadı Galatasaray.

İkinci yarda Ahmet Çalık'ın atılması planları bozdu. Fatih hoca burda Emin Bayram hamlesi yapabilirdi.

Ondan sonraki bölümde fiziksel olarak tam hazır olmayan Galatasaray 10 kişi kalınca geriye yaslandı. Özellikle ilk yardaki maçı kazanma isteği, coşkusu ikinci yarı oyuncular yorulunca düştü.

Sarı-kırmızılılar, rakibini kabullenen, daha pozisyon veren bir görüntü vermeye başladı.

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Bundan sonra da Gaziantep beraberliği yakaladı.

Maçın hakemi Alper Ulusoy'un da verdiği kararları tartışılır.

Çok doğru kararlar verdiği söylenemez çünkü maçın gidişatını etkileyecek düdükler çaldı.

Galatasaray özellikle sezonun ilk devresini kredisiz bitirmişti.

Geçen haftaki Rizespor yenilgisi ve dün geceki Gaziantep beraberliği şampiyonluk şansını bitirdiği gibi Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama ihtimalini de bitirdi.

Geriye kalan 6 haftada daha hedefsiz ve konsantrasyonu da daha düşük bir takım görüntüsü olabilir.

Galatasaray bu beraberlikle, kredisiz oynadığı son düzlükteki maçlarda yenilip, berabere kalarak büyük beklentilerle başladığı sezonda umduğunu bulamadı.

Tek hedefin şampiyonluk olduğu sezonda gelinen noktada hayallerle gerçekler birbirini tutmadı.