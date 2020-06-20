Esnaf kafasıyla – Reha Kapsal – Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Esnaf kafasıyla

Hani hakemlik profesyonelleşmişti. Kardeşim sen esnaf mısın? Gördüğünü çalacaksın, eyyam yapmayacaksın. Maça fazla etki etmeyeceksin. Kimsenin kaderiyle oynamayacaksın. Bu hakemler sahada emeklerinin karşılığını almıyorlar mı? Kime yaranmaya çalışıyorlar. VAR niye var? Tereddüt
ettiğin pozisyonları tekrar izleyip hatayı önlemek için. VAR'a gitmekten niye gocunuyorsunuz? Bu kadar teknolojik imkanlar var. Avrupa'dan bile daha iyisine sahibiz diyoruz. Ama VAR, hakemleri bir türlü pozisyonları izlemeye çağıramıyor. Goller, penaltılar güme gidiyor. O zaman VAR'ı kaldıralım. Boşa para ve emek harcanmasın. Ankaragücü'nün attığı ve sayılmayın ikinci golünde Mert'in görüşünü engelleyen herhangi bir aksiyon yok atılan gol nizami ve iptali yanlış bir karar. 'in ikinci golü de sıkıntılı. Sanki bir elle oynama var gibi. Sonuçta Başakşehir kazandı ve maç fazlasıyla lider. Olan Ankaragücü'nün alın terine oldu. Hayati değerde puan ve puanlar kaybetti. 'in bazı hakemlere gözdağı vermesinin tam zamanıydı. Arkasında büyük bir destek vardı. 1 yıl, 3 yıl beklemeye ne gerek var?

  • Reha Kapsal Reha Kapsal
    1. 20 Haziran 2020, Cumartesi
    1. E-Posta: reha.kapsal@fotomac.com.tr
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