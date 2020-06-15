Kaçınılmazdı

Pandemi sürecinden sonra Rize deplasmanına çıkan Galatasaray'da hem oyuncular hem de teknik direktör Fatih Terim'in arayı iyi geçirmediği görüldü. Oyuncular hem fiziksel hem de mental olarak maça hazır olmadıkları gibi oyun içinde rakibe ve skora hiç tepki vermediler.

Coşkusuz, isteksiz ve skoru kabul eden bir görüntü içindeydi.

Buna bir de Fatih Terim'in teknik, taktik olarak sahaya çıkan 11'i ile daha sonra oyuncu hamleleri, dizilişleri değiştirmesi olumlu bir şekilde yansımayınca mağlup olmak sarı-kırmızılılar için kaçınılmazdı.

Özellikle hücum oyncularının ileride top tutamaması, pozisyon bulamaması, arkadaşlarının onları pozisyona sokamaması, özellikle ilk yarıda orta sahada ön alan baskısı yapamayışı, rakibi tehdit edecek hiçbir anlayış içinde olmayışı mağlubiyetin en önemli etkenleriydi.

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Rizespor, sağ kanadı Moroziuk ve Tunay ile iyi kullandı. Saracchi ve Onyekuru'nun savunma anlamında üstünlük sağlayamaması rakibin bu koridoru çok rahat kullanmasına, skor bulmasına ve maçı kazanmasına etken oldu.

Fatih Terim'in de oyun içinde buraya önlem almayışı Rizespor'un maçı kazanmasında en büyük nedenlerden biriydi.

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Futbolun entresanlığı geçen sezon Rize deplasmanında galip gelerek şampiyonluk şansını yüzde 90'ların üstüne çıkaran ve şampiyon olan sarı-kırmızılılar, bu sezon Muslera gibi takımın yarısı olan çok önemli bir oyuncuyu kaybetti. Aynı zamanda kaybedilen 3 puanla yalnız şampiyonluk şansını yüzde 5'lere indirmesinden 'daha fazlasını' büyük ümitlerle çıktığı Rize deplasmanında kaybederek ligde geriye kalan 7 maçta alınacak 21 puana rağmen şampiyonluk şanslarını mucizelere kalmıştır.