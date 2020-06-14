Gece ile gündüz!

Koronavirüs salgınından sonraki futbol düzeninde seyircisiz maçlar, özellikle Beşiktaş gibi kağıt üzerinde 8 maçta 24 puan alarak farklı yerlere gitmek isteyen takımlar ve bu hedefi oyuncularına gösteren bir teknik adam için zordur. Sergen Yalçın'ın teoride düşündüklerinin sahada pratiğe dönüşememesinin en büyük sebebi; Beşiktaş'ın yarıştan kopması, futbola verilen üç aylık ara ve bir de iç sahadaki o güçlü taraftarının eksikliği oldu. Beşiktaş takımını saha içinde itecek en önemli unsur tribün desteği olmayınca, buna bir de Burak Yılmaz gibi önemli bir golcü oyuncunun eksikliği eklenince siyahbeyazlı takımın saha içindeki bu kötü görüntüsü kimseyi şaşırtmamalı.

Beşiktaş takımı, özellikle yerleşik savunmalara hücum edebilecek oyunculara sahip değil. Ne Boyd, ne Güven, ne de Diaby bu özellikte oyuncular. Burada beceri ve yetenek eksiği ortaya çıkıyor. Bir de buna top rakipteyken hücumcuların savunmaya yardım etmemesi eklenince Antalyaspor; Amilton, Podolski ve Sinan'la çok rahat hücuma çıktı ve pozisyonlar buldu.

İlk yarı yüzde 73 topla oynama yüzdesiyle oynayan Beşiktaş, net pozisyon üretemeden 2-0 geriye düşerek içeri girdi.

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Sergen Yalçın'ın Antalya'nın hızlı hücumcularına önlem almaması ve doğru hamleler yapmaması ilk yarıda yenen gollerin en önemli nedeniydi.

Devre arası Diaby ile Güven'i çıkarıp, N'Koudou ve Adem Lajic'i oyuna alan Sergen Yalçın'ın sonraki hamleleri de Umut Nayir ve Lens oldu. Böylece son yarım saatte bambaşka bir hücum dörtlüsüyle sahne aldı Beşiktaş. Oyunun başında olması gereken de zaten buydu. Yalçın, hatalı kadro tercihini ikinci yarıda telafi etti. Bu hamleler oyuna yansıdı ama galibiyeti getirmedi. Beşiktaş, doğru oyuncularla ikinci yarıda hem oyun hareketliliğini, hem de paslaşma hızını artırdı. Hücumlarda böylece olumlu yönde etkilendi. Antalya da fiziksel olarak oyundan düştü. Beşiktaş böylece oyunu daha rahat kontrol etti, hücum zenginliği kazandı.

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Beşiktaş'ın genç oyuncularından kaleci Ersin ve Rıdvan Yılmaz ilerisi için mutlaka bu kadroda olacaktır.

Ersin'in biraz daha eksiklerini gidermesi, bireysel antrenmanlara daha fazla vakit ayırması gerek. Rıdvan'ın da oyunculuk kumaşı iyi, hücumda da etkili bir oyuncu. Zayıf yönü, defans yerleşiminde hata yapıyor ve fiziksel kuvvet eksikliği var. Eksikleri giderirse uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet edecek yetenekte bir oyuncu.

İkinci yarıdaki en temel fark daha kaliteli, yetenekli oyuncularla çıkması Beşiktaş'a hücum zenginliği yarattı.

Son vuruşlarda beceri gösterilebilse idi ikinci yarıdaki oyunla hak ettiği galibiyeti alabilirdi. İlk yarıdaki oyun ile ikinci yarıdaki oyun arasında gece ile gündüz kadar fark vardı.