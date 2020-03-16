Duraklama devri
Derbi öncesinde G.Saray'ın 9 maçta 25 puan toplamasının nedeni, çok güçlü bir oyununun olmasıydı.
Hem topa sahip olan, hem de oyunu kontrol eden güçlü futbolunu puana dökmüştü. Özellikle Fatih Terim'in Belhanda tercihi, maçı adeta Beşiktaş lehine 12'ye 10'a döndürttü.
Belhanda'nın kötü oyunu ve Onyekuru'nun yağmurlu zeminde getirdiği toplarda pasın şiddetini doğru ayarlayamaması, G.Saray'ın diğer maçlardaki oyunun altına düşmesine neden oldu.
Bir de buna sakatlıktan formsuz dönen Lemina eklenince ve Falcao da hücumda yalnız kalınca üretkenlik sıkıntıya girdi.
Ömer Bayram'ın girmesi dinamizm ve hareketlililk getirdi.
Daha çabuk oynanan ve G.Saray'ın rakibini daha fazla tehdit ettiği bir görüntü çıktı.
Maçın başında Ömer-Belhanda tercihi sorgulanması gereken temel konulardan biriydi.
***Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 6 maçta oyun üstünlüğünü elinde tutmuştu. Yalnız bu maçta Beşiktaş gibi oynamalıydı. Anadolu takımı gibi yalnızca kontra düşünen, plansız bir görüntüyle yer almamalıydı.
Sergen Yalçın takımın hedefini daha iyi belirlemeliydi. Beşiktaş'a yalnızca galibiyetin yarayacağı bir maçta takımını iyi hazırlamadığı da ortaya çıktı.
Beşiktaş bu beraberlikle şampiyonluk şansını milyonda bire indirmiştir. Yalnız kontratak ve zaman zaman da geçiş oyunuyla oynamayı düşünen Beşiktaş'ta Ljajic'in oyuna girmesi geç oldu.
Beşiktaş'ın genel olarak en büyük sıkıntısı, son vuruşlardaki kalite eksikliğiydi. Bu maçta da hücum aksiyonlarının yetersizliği çok net gözüktü.
Neredeyse pozisyona bile giremedikleri bir 90 dakika oynadılar. G.Saray 8'de 8 yaptıktan sonra iki haftada kaybettiği 4 puanla 'duraklama devrine 'girdi.