Duraklama devri

Derbi öncesinde G.Saray'ın 9 maçta 25 puan toplamasının nedeni, çok güçlü bir oyununun olmasıydı.

Hem topa sahip olan, hem de oyunu kontrol eden güçlü futbolunu puana dökmüştü. Özellikle Fatih Terim'in Belhanda tercihi, maçı adeta Beşiktaş lehine 12'ye 10'a döndürttü.

Belhanda'nın kötü oyunu ve Onyekuru'nun yağmurlu zeminde getirdiği toplarda pasın şiddetini doğru ayarlayamaması, G.Saray'ın diğer maçlardaki oyunun altına düşmesine neden oldu.

Bir de buna sakatlıktan formsuz dönen Lemina eklenince ve Falcao da hücumda yalnız kalınca üretkenlik sıkıntıya girdi.

Ömer Bayram'ın girmesi dinamizm ve hareketlililk getirdi.

Daha çabuk oynanan ve G.Saray'ın rakibini daha fazla tehdit ettiği bir görüntü çıktı.

Maçın başında Ömer-Belhanda tercihi sorgulanması gereken temel konulardan biriydi.

***