Mola verdi

Galatasaray ve Sivasspor'un oyun özellikleri birbirine benzerdi. Hızlı hücumu seven, oyunu öne doğru oynayan ve yüksek tempoları seven görüntüsüyle bu sezon iki takım da saha içinde fark yarattı. Sivasspor, seyircisinin yarattığı atmosferle coşkulu başladı ve erken gol buldu. G.Saray, golden sonraki reaksiyonu, oyun içi organizasyonu oturmuş, saha içinde ne yaptığını bilen görüntüsüyle geriye düşmesine rağmen öne geçmeyi başardı. Seri'nin pozisyonuna VAR'a davet edilip izlemesine rağmen penaltı veren Mete Kalkavan'ın kararı yanlış verdiğini düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı Sivas'ın golünden sonra G.Saray daha risk almaya başladı. Fatih Terim, hamleleriyle başlangıçtaki dizilişi değiştirdi. 4-1-3-2 gibi çok hücumcu oyuncuyla atak geliştirmeye başladı. Son paslarda ve ortalarında topları beklenenden kötü kullanmasıyla Sivas, kazandığı toplarla hızlı hücumlar denedi. Bu bölümde Fatih Terim riskler alırken; Çalımbay'ın müdahaleleri daha çok savunma ağırlıklıydı. Hatta 90+3'te Sivas atağında taçı hızlı kullanmak isteyen Sivaslı oyuncuya müdahale etti. Halbuki Sivas son virajların dönüldüğü maçlarda sona kadar hücumu düşünmeliydi. G.Saray, 8 maçta aldığı 24 puanla Sivas gibi önemli bir deplasmanda iyi de oynayarak berabere kaldı. Böylece seri galibiyetlerden sonra 1 puanla mola almış oldu.