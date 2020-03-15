1 artı 1! – Reha Kapsal – Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Yazarlar Reha Kapsal 1 artı 1!

1 artı 1!

'de deplasmanına çıktığında ligin ikinci yarısı aldığı puanlarla neredeyse en alt sıralarda olacak bir görüntüsü vardı. Bunun nedeni; özellikle doğru planlanmayan, her maçın ayrı ayrı bakılarak rotasyonların yapılmadığı, rakibe ve skora göre doğru tercihlerin yer almadığı F.Bahçe'de, Yanal gittikten sonra son iki haftada da hem kadro seçimi, oyuncu değişiklikleri ve saha içindeki plan eksikliği net ortaya çıktı.
Bunun da çıkması anormal mi?
Gayet doğal. Teknik adamlık farklı, oyunculuk her zaman farklıdır.
Emre Belözoğlu, ilk 11 tercihinde ve yerine Ferdi ve Deniz ile başlayabilirdi.
Tolga'yı oynatmasının bence en büyük nedeni kendine yardımcı etmesini istemesiydi. Ama bu doğru değildi.
F.Bahçe'de teknik-taktikten çok, oyuncuların coşkuları yok. Bazen futbolda coşku çok daha önemlidir, tekniğin önüne geçer. F.Bahçe'de bu istek ve arzunun olmayışı oyuncuların vücut dilinden net şekilde görülüyor.
F.Bahçe topa sahip olma istatistiğinde önde olabilir. Eğer bir takım topa sahip oluyorsa bunun bir sebebi olmalı. F.Bahçe'de oyun planı yoktu. Tabi ki 9 kişi kaldıktan sonra 'a karşı daha üstün bir oyun sergilenebilir. Bu gayet doğal. Ama 11'e 11 oynadığınızda topa sahipseniz, bunun plan dahilinde olması gerekir.
Rakibe nerede problem çıkaracağınız, nerelerde kendi çözümlerinizi üreteceğiniz futbolda çok önemli.
F.Bahçe'de antrenörsüz devam ettiği iki haftada kondisyon anlamında da düşüş var, saha içi disiplini de kulübede teknik adam olmadığı için ister istemez hissediliyor.
F.Bahçe'de kalan 2.5 ayda sezonu bitirmek oyuncular için kolay değil.
Buna tabi ki taraftar, camia ve yönetim kurulu da dahil. Geriye kalan süreçte '1 artı 1' iki tane maçı görünüyor çok önemli olan. Biri ile oynayacağı kupa yarı final rövanş maçı… Diğeri, turu atlarsa kupada oynayacağı final maçıdır.
Sarı-lacivertliler, artık 'de kepenkleri kapatmıştır!

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