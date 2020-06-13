İhtiyacı olan!

Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız olağandışı bu sezonda tabii ki liglere üç ay ara verildikten sonra oyuncuların eski performans, motivasyon ve konsantrasyonla dönmesi zordu. Böyle bir deplasmana çıkan Trabzonspor, ligimizde bu sezon Başakşehir ile beraber deplasman karnesi en iyi olan iki takımdan biri. İkisi de 23 puan topladı. Yalnız Trabzonspor, bu deplasman puanlarını toplarken zaman zaman oyun içinde gel-gitler yaşamıştı. Göztepe de iç saha karnesi iyi değil, dış sahada da ligimizde 5'inci sırada. Dışarıda 18 puan topladılar, iç sahada da 19 puan topladılar. Sahalarında sezon başından bu yana bir türlü istenen güçlü oyunları sergileyemediler. Seyirci gücü de olmayınca Trabzon bunu kendi lehine çevirmesini bildi. Özellikle ilk 30 dakikada Göztepe kalecisi Beto ön plana çıktı. Eğer Trabzonspor, son vuruşlarda Beto'yu geçseydi maç zaten ilk 30 dakikada bitmişti. Gerçi Beto'nun, Trabzonspor maçlarının genelinde böyle bir olumlu oyun performansı var. Trabzonspor'un kadrosuna baktığımızda; Uğurcan'ın önünde oynayan 10 oyuncunun üç tanesi savunmacı. Pereira, Da Costa ve Campi… Novak bile hücumcu hüviyettir. Böyle 8 tane hücumcu ile oynayınca geriye düşmemeniz gerekir. Trabzonspor, maçı başından sonuna kadar önde götürdüğünden, bu hücumcu oyuncuların motivasyonunu da yükseltti. Bu motivasyon da Trabzonspor'u takım halinde defansa dönmeye, birlikte hareket etme yönünde itti.

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