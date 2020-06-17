Akıllar ve bedenler

İlk maçın avantajı Trabzon'daydı. Rövanş maçında özellikle pandemi süresinde liglerin tekrar başlaması ve seyircisiz oynanması, F.Bahçe seyircisinin yaratacağı olumlu atmosferi ortadan kaldırmış oldu. Böylece bütün iş, oyuncuların içsel motivasyonundaydı. Çünkü F.Bahçe takımı, bu maçta da görüldü; en büyük eksikliği teknik olarak başsız olması. Yani bir kulübede teknik adam, diğerinde diploma var. Ve de bu disiplinsizlikle Emre'nin oyundan atılması, Deniz'in oyundan çıkarken yaptığı jest ve mimikler, Volkan'dan tribünden direktif alması yani bunun gibi pek çok sıkıntı var oyun anlamında. F.Bahçe'nin bu motivasyon ortamında ne bir teknik taktik anlayışı ne de hücumda savunmada hiçbir planı yoktu. Günümüz oyunları oyuncuların eline bırakılacak, artık futbol anlayışlarından uzak olmaya başladı. Onlar eskiden kalma alışkınlıklar. 'Çıkın alın', 'kulüp için oynayın', gibi oyuncuları motive edici böyle konuşmalar yerine artık teknik adamların kendi oyun anlamında derinlik çıkardığı, farklı oyunlar olmaya başladı Avrupa'da ve dünyada. Bir büyük takım böyle yöneltilmez. Onun için de son eldeki kale olan kupayı da F.Bahçe, böylece elenerek sezonun bitmesini amaçsız bir şekilde bekleyecek. Trabzon'da hem Sosa'nın oynamayışı, Nwakaeme'nin sakatlanıp çıkması, tabii büyük eksiklik. İki tane oyuna akıl koyan usta oyuncularının yokluğu, saha içinde arandı.

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