Akıllar ve bedenler
İlk maçın avantajı Trabzon'daydı. Rövanş maçında özellikle pandemi süresinde liglerin tekrar başlaması ve seyircisiz oynanması, F.Bahçe seyircisinin yaratacağı olumlu atmosferi ortadan kaldırmış oldu. Böylece bütün iş, oyuncuların içsel motivasyonundaydı. Çünkü F.Bahçe takımı, bu maçta da görüldü; en büyük eksikliği teknik olarak başsız olması. Yani bir kulübede teknik adam, diğerinde diploma var. Ve de bu disiplinsizlikle Emre'nin oyundan atılması, Deniz'in oyundan çıkarken yaptığı jest ve mimikler, Volkan'dan tribünden direktif alması yani bunun gibi pek çok sıkıntı var oyun anlamında. F.Bahçe'nin bu motivasyon ortamında ne bir teknik taktik anlayışı ne de hücumda savunmada hiçbir planı yoktu. Günümüz oyunları oyuncuların eline bırakılacak, artık futbol anlayışlarından uzak olmaya başladı. Onlar eskiden kalma alışkınlıklar. 'Çıkın alın', 'kulüp için oynayın', gibi oyuncuları motive edici böyle konuşmalar yerine artık teknik adamların kendi oyun anlamında derinlik çıkardığı, farklı oyunlar olmaya başladı Avrupa'da ve dünyada. Bir büyük takım böyle yöneltilmez. Onun için de son eldeki kale olan kupayı da F.Bahçe, böylece elenerek sezonun bitmesini amaçsız bir şekilde bekleyecek. Trabzon'da hem Sosa'nın oynamayışı, Nwakaeme'nin sakatlanıp çıkması, tabii büyük eksiklik. İki tane oyuna akıl koyan usta oyuncularının yokluğu, saha içinde arandı.
***Trabzon'un yediği golde yine savunmadaki yerleşim hatası devam ediyor. Buna Hüseyin hocanın mutlaka geriye kalan haftalarda çözüm bulması gerekir. Bordo- mavililerde Sörloth, Ndiaye, Ekuban, performanslarıyla öne çıkan oyunculardı. İki maçta da hem skor olarak hem de oyun gücü olarak F.Bahçe'nin kat kat önündeydiler. Bordo-mavililerle, sarı-lacivertliler arasındaki en temel fark; oyun ve oyun gücüydü. Nitekim de bu kalite farkı iki maçta da sahada ağır basarak, Trabzon'un hak ettiği turu atlayıp, finale kalmasının en temel nedeniydi. Bu arada ilk devrede Sörloth'a Dirar'ın yapmış olduğu müdahale, yüzde yüz penaltıydı. Bunu da Cüneyt Çakır atladı. Hatta VAR'ın bile tavsiye kararı vermemesi çok enterasandı. Bordo mavililerin bu maçta çok yüksek performansla oynamamasının en büyük nedeni; Alanyaspor ile hafta sonu oynayacakları lig maçı. Bedenleri sahadaydı akılları da hafta sonu Alanya ile oynayacakları deplasman maçındaydı.