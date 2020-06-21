Doğru dörtlü

Beşiktaş geçen hafta Antalya maçını kaybettikten sonra hedeften iyice uzaklaşmıştı. Denizli deplasmanında ne yapacağı soru işaretiydi.

Geçen haftaki özellikle ilk devredeki kötü oyun ve oyuncuların verdiği reaksiyon çok olumsuzdu.

Dün gece ise küme düşme potasında olan Denizlispor'a karşı oynanan oyun ve alınan farklı skor Beşiktaş adına çok değerliydi.

Bunun nedeni geriye kalan 6 haftada tekrar Sergen Yalçın'ın 18 puanla hedef belirleyebilir durumda olmasıydı. Ayrıca geçen maçtan sonra takımda kalacak ve gidecek oyuncuların durumunun kalan maçlarda göstereceği performansa bağlı olduğunu da söyledi. Kuşkusuz bu durum motive sağladı.

Beşiktaş için şu anda görünen hedef üst sıraları zorlamak.

Siyah-beyazlılar kendini ilk 4'ün içine atmaya çalışacak.

* * *

Beşiktaş'ın özellikle salgın sonrası hedeflerini belirlerken oyuncuların motivasyona ihtiyacı vardı.

Sergen Yalçın'ın geçen haftaki mağlubiyet sonrası takımı tekrar toplayıp maçı kazanmasının altındaki en büyük etken, hücum dörtlüsünü değiştirmesi oldu.

Burak, Lens, N'Koudou ve Ljajic dörtlüsü oyuna ağırlıklarını koyarak saha içinde fark yarattı.

Ljajic virtüöz gibiydi ve sahanın en iyisiydi Burak da eşlik etti.

Beşiktaş Burak'lı ve Burak'sız farklı oynuyor.

Sahada olduğu zaman diğer oyuncuların motivasyonu da performansı da üst seviyeye çıkıyor.

Kaptan, böylece arkadaşlarını da itiyor. Oynama iştahı ve arzusu en üst seviyeye geliyor.

Ljajic ile Burak'ın ikili oyunlarının üzerine her zaman dile getirdiğim gibi çimento olan Elneny ile Atiba'nın işbirliğiyle de farklı galibiyeti getirdi.

Siyah-beyazlılar farklı galibiyet aldı ama savunmada zaman zaman sıkıntı yaşadığını da söylemek lazım.

Gelgitler içerisinde oynanan iki yarıda da pozisyonlar verdi Beşiktaş. Bu konu üzerine de Sergen hocanın eğilmesi gerekir.