Geç kalındı

Fenerbahçe, Göztepe karşısında oyuna iyi başladı.

Göztepe'de Beto ilk 10 dakikada 3 net pozisyon kurtardı.

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyun iştahı, isteği ve konsantrasyonu yüksekti. Özellikle atakları Hasan Ali ve Ferdi Kadıoğlu işbirliği ile geldi.

Bu bölümde sol koridor çok iyi kullanıldı.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıda tamamen oyunun hakimiydi.

Pas akışı ve oyun hızı kaliteliydi.

Kaleye dikine oynayan ve pozisyon vermeyen oyunuyla Fenerbahçe ilk yarı daha farklı bir skorla devreye girebilirdi.

İlk yarıda saha içinde görevini yapmayan oyuncu yoktu.

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İkinci devrede Fenerbahçe özellikle fiziksel olarak çok düştü.

Göztepe'nin de 2-0 geri düştükten sonra daha kaybedecek bir şey olmadığı için daha fazla öne çıktı.

Sarı-kırmızılılar daha fazla girişkenlik sağladı. Neticede hem Soner'in golü geldi hem de pozisyonlar yaratmaya başlayan ve oyunun kontrolünü eline alan bir görüntü çizdi Göztepe.

Burada Fenerbahçe'de orta sahanın oyundan düşmesi, pas yapamaması, hücumda topu tutamaması kontrolü Göztepe'ye geçirdi. Sarı-lacivertliler, geriye daha fazla yaslanan ve geriye koşan bir görüntüdeydi.

Bunun sonucunda ilk yarıda oyuna hakim olan Fenerbahçe, ikinci yarıda hakimiyeti Göztepe'ye verdi.

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Tabii ki esas konuşulması gereken oynadığı 500 dakikada 3 gol, 3 asist yapan genç yetenek Ferdi Kadıoğlu'ndan bu sezon fazla yararlanılmaması.

Özellikle Ersun Yanal zamanında. O bölgede tercihler genellikle Deniz Türüç, Dirar ve Tolga Ciğerci'den yapıldı. Bu orta saha oyuncuları değil de Ferdi gibi kanatlarda oynayan, dar alan becerisi iyi ve yetenekli bir oyuncunun monte edilmesi daha doğruydu.

Ferdi'nin en temel eksiği kuvvet.

Kuvvetlenen bir ferdi önümüzdeki sezon daha olumlu performans verecektir.

Ferdi'nin bütün sezon tercih edilmemesi ve artık hedeften uzaklaştıktan sonra oynatılması bu tercihte 'geç kalındığını' gösterdi.