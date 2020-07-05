Geç kalındı – Reha Kapsal – Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Reha Kapsal Geç kalındı

Geç kalındı

, karşısında oyuna iyi başladı.
Göztepe'de Beto ilk 10 dakikada 3 net pozisyon kurtardı.
Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyun iştahı, isteği ve konsantrasyonu yüksekti. Özellikle atakları Hasan Ali ve işbirliği ile geldi.
Bu bölümde sol koridor çok iyi kullanıldı.
Sarı-lacivertliler, ilk yarıda tamamen oyunun hakimiydi.
Pas akışı ve oyun hızı kaliteliydi.
Kaleye dikine oynayan ve pozisyon vermeyen oyunuyla Fenerbahçe ilk yarı daha farklı bir skorla devreye girebilirdi.
İlk yarıda saha içinde görevini yapmayan oyuncu yoktu.
H H H
İkinci devrede Fenerbahçe özellikle fiziksel olarak çok düştü.
Göztepe'nin de 2-0 geri düştükten sonra daha kaybedecek bir şey olmadığı için daha fazla öne çıktı.
Sarı-kırmızılılar daha fazla girişkenlik sağladı. Neticede hem Soner'in golü geldi hem de pozisyonlar yaratmaya başlayan ve oyunun kontrolünü eline alan bir görüntü çizdi Göztepe.
Burada Fenerbahçe'de orta sahanın oyundan düşmesi, pas yapamaması, hücumda topu tutamaması kontrolü Göztepe'ye geçirdi. Sarı-lacivertliler, geriye daha fazla yaslanan ve geriye koşan bir görüntüdeydi.
Bunun sonucunda ilk yarıda oyuna hakim olan Fenerbahçe, ikinci yarıda hakimiyeti Göztepe'ye verdi.
H H H
Tabii ki esas konuşulması gereken oynadığı 500 dakikada 3 gol, 3 asist yapan genç yetenek Ferdi Kadıoğlu'ndan bu sezon fazla yararlanılmaması.
Özellikle zamanında. O bölgede tercihler genellikle Deniz Türüç, Dirar ve 'den yapıldı. Bu orta saha oyuncuları değil de Ferdi gibi kanatlarda oynayan, dar alan becerisi iyi ve yetenekli bir oyuncunun monte edilmesi daha doğruydu.
Ferdi'nin en temel eksiği kuvvet.
Kuvvetlenen bir ferdi önümüzdeki sezon daha olumlu performans verecektir.
Ferdi'nin bütün sezon tercih edilmemesi ve artık hedeften uzaklaştıktan sonra oynatılması bu tercihte 'geç kalındığını' gösterdi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA