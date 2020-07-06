Baskı – Reha Kapsal – Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Reha Kapsal Baskı

Baskı

Saray'ın özellikle pandemi sonrası deplasmanındaki görüntüsü; hem takımın fiziksel hem de mental olarak o süreyi iyi geçirmediğini göstermişti. 'in formsuzluğu da eklenince, bu süreç en son maçına kadar geldi.
Ve de Trabzon'a karşı da takım olarak saha içinde reaksiyon vermeyen, kazanma duygularından uzak bir şekilde sıkıntılı bir görüntüsü vardı.
Bir de buna Feghouli'nin sorumsuz davranışından sonra 'ın doğru gösterdiği kırmızı kart eklenince; G.Saray saha içinde hem oyun anlamında hem de oyuncu anlamında eksik kaldı.
Trabzon iyi oynadığı bir maçta, tek düşüncesi galibiyet olarak geldiği 'dan 3 puanla ayrılmasını bildi.
Sarı-kırmızılılar bu Trabzon maçı değil, esasında ligin ilk yarısında ve de sezon başında yapılan transfer hatalarıyla, zaten şampiyonluktan uzaklaşmıştı. Arada 10 maçta 26 puan çıkarmasına rağmen, kredisiz oynanan maçlar sonucunda şampiyonluktan uzaklaştılar.
Trabzon özellikle Hüseyin Çimşir oyun planında ön alan "BASKISIYLA" oyuna başladı bu doğru bir taktikti.
Ve de o "BASKININ" sonucunda 6. dakikada Ekuban o golü atsaydı zaten maç kopmaya doğru giderdi lehine.

***

Hüseyin hoca takımı, hem taktik hem de mental açıdan bu maça iyi hazırlamış.
Genelde Trabzonspor'da maçın emniyetini, önemini, neler kazanıp, kaybedeceklerini saha içinde çok iyi bilen bir oyuncu topluluğu vardı.
Özellikle son 2 maçta kaybedilen 4 puan, Trabzonsporlu oyuncular üzerinde baskı yaratmıştı. "BASKI" iyidir.
Bu baskıyı doğru da yönetip, kullanılmasını saha içinde sağlamak da gerekir. Çünkü bu kadar büyük paralar kazanan oyuncular, baskı mazeretini göstermemeli.
Bordo-mavili oyuncular, o baskıyı doğru bir şekilde üzerlerinde hissederek, sahada başarılı olmak, şampiyonluk yarışında son 4 haftada 'SON SÖZÜNÜZÜ SÖYLEMEDEN LİG
BİTMEZ' adına, takım halinde çok iyi oynayarak galibiyeti hak ettiler.
Ve çok önemli bir deplasmandan 3 puanla dönerek, son 4 haftada şampiyonluk şansını sürdürdüler.
Artık 'in de puan kaybetmesini bekleyecekler.

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