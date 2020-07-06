Baskı

Saray'ın özellikle pandemi sonrası Rize deplasmanındaki görüntüsü; hem takımın fiziksel hem de mental olarak o süreyi iyi geçirmediğini göstermişti. Fatih Terim'in formsuzluğu da eklenince, bu süreç en son Trabzon maçına kadar geldi.

Ve de Trabzon'a karşı da takım olarak saha içinde reaksiyon vermeyen, kazanma duygularından uzak bir şekilde sıkıntılı bir görüntüsü vardı.

Bir de buna Feghouli'nin sorumsuz davranışından sonra Cüneyt Çakır'ın doğru gösterdiği kırmızı kart eklenince; G.Saray saha içinde hem oyun anlamında hem de oyuncu anlamında eksik kaldı.

Trabzon iyi oynadığı bir maçta, tek düşüncesi galibiyet olarak geldiği İstanbul'dan 3 puanla ayrılmasını bildi.

Sarı-kırmızılılar bu Trabzon maçı değil, esasında ligin ilk yarısında ve de sezon başında yapılan transfer hatalarıyla, zaten şampiyonluktan uzaklaşmıştı. Arada 10 maçta 26 puan çıkarmasına rağmen, kredisiz oynanan maçlar sonucunda şampiyonluktan uzaklaştılar.

Trabzon özellikle Hüseyin Çimşir oyun planında ön alan "BASKISIYLA" oyuna başladı bu doğru bir taktikti.

Ve de o "BASKININ" sonucunda 6. dakikada Ekuban o golü atsaydı zaten maç kopmaya doğru giderdi Trabzonspor lehine.

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