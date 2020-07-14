İzledik!

Trabzonspor özellikle son dört-beş maçtır, Galatasaray haricinde oynadığı oyunlar şampiyonluk içi yetersizdi.

Saha içindeki coşkusu, mücadelesi, isteği de yetersizdi.

Şampiyon olacak takım, saha içinde farklı reaksiyonlar gösterir.

Kaldı ki Trabzonspor tecrübesiz bir takım değil.

Artık ligin final maçları oynandığında, yeri geldiğinde oyunu erteler, skor için oynarsınız.

Futbolcular son maçlarda bu sorumluluğu almaktan kaçındı.

Bu durumu şanssızlık ve tesadüfle bağdaştıramayacağınız.

Çünkü öne geçip tam 27 puan kaybettiler bu sezon.

Belki de bir rekor kırdılar.

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Trabzonsporlu oyuncular sanki ikinciliği garantilemiş havasında oynuyor.Yani şampiyon olmanın onlara ve şehre neler getireceğini bilmiyormuş gibiler.Saha içinde temposuz, ağır oynayan, fazla üretemeyen bir grup var.Genel olarak takım halinde bir formsuzluğun bütün oyuncularda görünmesi de çok enteresan.Bu çok anlatılabilir bir durum değil. Takımda fark yaratabilecek 4-5 futbolcu var.Birçok futbolcu takımı itip, sahneye çıkıp maçı kazanabilirdi.Bundan da uzak bir görüntü verdiler.

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