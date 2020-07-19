Beraberlikler!

Pandemi sonrası başlayan Süper Lig'de en az puan alan ve en formsuz iki takım karşılaştı. Saha içindeki görüntü bu dönemde alınan başarısız sonuçların özetiydi. Galatasaray, maçın genelinde rakibe göre daha fazla topa sahip oldu. Ancak rakip ceza sahasına girişlerinde ve üretkenlikte ciddi sıkıntılar vardı. Sezonun genelinde de bunu hep yaşadılar. Galatasaraylı oyuncuların pandemi sonrası enerjisi düşük görüntüsü, oyun gidişatındaki geriye düştüklerinde oyunu kabullenmeleri bu sezon hem ilk yarıdaki hem de bu son düzlükteki olumsuz görüntünün baş sebebiydi.

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Maçın hakemi Koray Gençerler, hem Galatasaray'ın hem de Göztepe'nin nizami gollerini verdi. Ancak VAR'dan gollerin iptal edilmesi çok büyük hataydı.

Ev sahibi ekibin bu maçtaki ağır oyunu, hücumdaki hareketsizliği, topa ayağındayken saldırgan olmayan görüntüsü vardı. Geçen seneye göre bu sene yapılan takım genel mimarisi, hücum oyuncularının birbirini tamamlayamamasıydı.

Takımın en büyük sıkıntısı da şampiyon olduğu son iki sezonda ligde 12 tane beraberliği vardı. Bu sezon şu ana kadar 10 tane BERABERLİĞİ var, ligin 3'te 1'i kadar BERABERE kalması şampiyonluk yarışından kopmasının özetiydi.

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Bütün sezonda bunu yalnız oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden değerlendirmek gerekir. G.Saray'ın kaçırdığı iki penaltı da sezonun hücum anlamıydaki özetiydi. Fatih Terim'in bu hücumdaki ezberlenmiş hücum setlerini, duran topları savunmadan hücum geçişlerini doğru ve ezberlenmiş bir şekilde yapması da bu başarısız tabloyu bu sezon gözler önüne sermiş oldu.