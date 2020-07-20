Son düzlük

Fenerbahçe pandemi sonrası en dominant oyununu ilk 45 dakikada Beşiktaş'a karşı oynadı.

Çok rahat rakibinin ceza sahası içinde topla buluştu, çok fazla şut çekti. Sezon genelindeki final paslarındaki beceri eksikliği ve son vuruş kalitesinin yeterli olmaması bir kez daha ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı hücum oyuncuları Burak Yılmaz, Boateng, Lens ve Boyd'un birbirini tamamlayan oyuncu profilinde olmaması... Set oyunu ve ön alanda topu tutup takımı yerleştirecek futbolcu profillerinin bulunmaması sağ bek Gökhan ve sol bek Caner'in hücuma çıkamamasına neden oldu.

Emre'nin yorulmasıyla ikinci yarı oyundan düşen Fenerbahçe orta sahası ve takımı daha fazla baskı yemeye başladı. Burada Vida'nın golü de kontrolün Beşiktaş'a geçmesi neden oldu. Hem de Gökhan ve Caner daha çok hücuma çıkmaya başladı. Bu da Beşiktaş'ın oyun agresifliğini arttırdı. Beşiktaş gece ile gündüz kadar farklı oyunlar oynadığı ilk ve ikinci yarı sonunda puanını 56'ya getirerek son haftaya 3'lük şansını sürdürerek girdi.

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Başakşehir bitime bir hafta kala şampiyon oldu tebrik etmek gerekir.

Yalnız şunu da söylemek gerekir; bu sezon 4 büyüklere yapılan hakem hatalarının onda biri Başakşehir'e yapılmamıştır. Diğer büyük takımlar gibi şampiyonluk adayı Trabzonspor da özellikle son düzlükte çok büyük hakem hatalarına maruz kaldı. Bu sezon tam 20 puanlarının çalındığını unutmamak gerekiyor. Bu da ister istemez Trabzonsporlu oyuncuların "Şampiyon olamayacağız. Bizi şampiyon yapmayacaklar" psikolojisine girmelerine yol açtı.

Bu da Trabzonspor'un genel olarak düşmesine yol açtı.

Oyuncuların son bölümde bu kadar düşmesinin başka anlatılacak bir yanı yok. Bunu fiziksel olarak ya da teknik taktikle anlatamazsınız.

Hakemlerin müdahaleleriyle mental olarak düşüş yaşadılar ve de bunun sonucunda da şampiyonluğu kaybettiler.