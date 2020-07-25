12 gol!

Galatasaray 5.'lik şansı için çıktığı Antalyaspor deplasmanında öne geçmesine rağmen maçı bitiremedi. Muslera sonrası kale zafiyeti yaşandı. Savunmada 4 oyuncunun sürekli değişmesi kale güvenliğini sıkıntıya soktu. Sezonun ilk yarısında hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig'de savunma zaafiyetleri vardı ama Muslera, Galatasaray'ı ayakta tutuyordu. Pandemi dönemi sonrası Galatasaray yenildikleri veya pua kaybettikleri her maçın ardından "Özür dileriz. Bu mağlubiyeti gelecek hafta telafi edeceğiz" dediler. Ancak bunlar lafta kaldı. Teoriden pratiğe geçmedi. Bunun en temel nedeni oyuncu topluluğunun düşük motivasyonuydu. Skora hiç isyan etmediler. Şunu unutmamak gerekir ki Galatasaray gibi bireysel oyuncularla problem çözmeye çalışan takımlar için tribün atmosferi çok önemli. Pandemi sonrası bu da yoktu. Pandemi sonrası sarı-kırmızılıların bu başarısız görüntüsü tesadüf değil.

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