12 gol!
Galatasaray 5.'lik şansı için çıktığı Antalyaspor deplasmanında öne geçmesine rağmen maçı bitiremedi. Muslera sonrası kale zafiyeti yaşandı. Savunmada 4 oyuncunun sürekli değişmesi kale güvenliğini sıkıntıya soktu. Sezonun ilk yarısında hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig'de savunma zaafiyetleri vardı ama Muslera, Galatasaray'ı ayakta tutuyordu. Pandemi dönemi sonrası Galatasaray yenildikleri veya pua kaybettikleri her maçın ardından "Özür dileriz. Bu mağlubiyeti gelecek hafta telafi edeceğiz" dediler. Ancak bunlar lafta kaldı. Teoriden pratiğe geçmedi. Bunun en temel nedeni oyuncu topluluğunun düşük motivasyonuydu. Skora hiç isyan etmediler. Şunu unutmamak gerekir ki Galatasaray gibi bireysel oyuncularla problem çözmeye çalışan takımlar için tribün atmosferi çok önemli. Pandemi sonrası bu da yoktu. Pandemi sonrası sarı-kırmızılıların bu başarısız görüntüsü tesadüf değil.
***Antalyaspor deplasmanında ilk yarı topa sahip olmalarına rağmen hücumda üretken değillerdi. İkinci yarı daha iyi oynayıp 2 gol bulmalarına rağmen savunma zaafiyetinden yine maçı beraberlikle bitirdiler. Futbol takımı puzzle'a benzer. Sezon başından beri başta Seri olmak üzere oyuncular doğru pozisyonlarda görev almadı. Bunu da sağlayacak olan kulübün futbol aklı Fatih Terim'di. Belhanda ilk geldiği sezon 3, ikinci sezon 4, bu sezon da 4'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol attı. 3 senede 12 GOL atarak beklentinin çok gerisinde kaldı. Bir tek geçen sezon zaman zaman iyi performansıyla şampiyonluğa katkı verdi. Sneijder'den sonra 10 numara olarak alınması ve lanse edilmesi yanlıştı. 3 yılda bonuslarla 12 milyon euro kazanan Belhanda aldığı paranın karşılığını veremedi. Önümüzdeki sezon gidecek oyuncular listesinde adı 1. sırada. Yönetimi sıkıntıya sokan Belhanda'dan nasıl kurtulacakları.