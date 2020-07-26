Büyük bir usta geçti

24 sezon, 716 maç, 49 bin dakika, 1 UEFA Kupası, 2 Süper Kupa 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası 3 Türkiye Süper Kupası, 1 İtalya Kupası, 1 Dünya üçüncülüğü, 1 Avrupa üçüncülüğü ve 5 büyük Avrupa Ligi'nin üçünde forma giyme... Emre, oyunculuk özelliği açısından oyun bilgisi zekası, tekniği ve tabii ki klası en üst seviyede olan elit oyuncuların başında geliyordu. Ve çok özel bir oyuncuydu. 40 yaşında bu performans ve bu profesyonelliğe ancak saygı duymak gerekir. Veda maçında bile 40 yaşında bir oyuncu rakibinin sağından atıp solundan geçerek hem penaltı yaptırdı hem de golünü attı. H H H Emre'yi farklı kılan birçok özellik varsa asıl aidiyet duygusunun, takıma bağlılığı, kazanma arzusunun en üst seviyede olması ve de en önemlisi her gittiği kulüpte başarılı olması için bir davası vardı. Hep gittiği takımlarda en üst seviye neyse orayı takım arkadaşlarıyla her zaman sınırları zorlayarak saha içinde başarılı performanslar sergiledi. Bundan sonra yine futbolun içinde sportif direktör olarak F.Bahçe'ye hizmet edecek. H H H F.Bahçe'nin iki sezondur doğru futbol aklı yoktu. Emre ile beraber daha az hatayla daha farklı işler yapmaya çalışacaklardır. Önümüzdeki sezonlarda Emre Belözoğlu'nun transfer edeceği oyuncular ve kuracağı takımın performansının ne olacağını merakla bekliyorlardır. İnsanlar sever veya sevmez, beğenir veya beğenmez, yalnız şu gerçeği unutmamak gerekir: Türk futbolundan Emre Belözoğlu gibi saygıyı fazlasıyla hak eden bir büyük oyuncu, bir büyük karakter; diğer tüm oyunculara rol model teşkil eden büyük bir futbol ustası geçti.