Tilki uykusu

Bazıları gözünü her kapadığında bazıları ise her açtığında kabus görür. Fenerbahçe taraftarı seçenek aramaksızın, tercih yapmaksızın işte bu kabusun tam ortasında. Vitor Pereira'nın kadro tercihi, sistem anlayışı ve tüm müdahaleleri yanlış kere yanlış durumda. Bırakın mutlu olmayı, umutlu olan bir tane bile taraftar bulamazsınız şu anda. Oyuncu üzerinde etki kuramamış, saygı ve sevgi bağı oluşturamamış bir teknik adamdan bahsediyorum. Senaryosu tükenmiş, alışkanlıklarına yenik düşmüş, yangını söndürmek için bir kova dahi suyu olmayan bir şahıstan bahsediyorum. Aslında Pereira'nın oynattığı oyunla, oyuncusuyla ve bizlerle yüzleşmesi; yani, gözlerimizin içine bakıp, bizi ikna etmesi lazım. Ama inandırıcılığını yitirmiş birinden bunu veya bunları beklemek, hayal görmekten öteye gidemez.



Dünyada üç ortak dil vardır. Matematik, müzik ve futbol. Yani rakamlar, notalar ve oyun. Hepimiz için aynıdır. Ama son iki ayı düşünün; bildiğimizi de, ezberimizi de unuttuk. Pereira ayarlarımızla oynadı. Düşlerimizi, planlarımızı alt-üst etti. Düşünün biz taraftar olarak bu durumdaysak, bazı oyuncular ne yaşıyor, kim bilir? Geçen sezonun en değerli oyuncularından Pelkas kayıp, Szalai ise depresyonda. İrfan Can mutsuz, Sosa şartlı tahliye. Son kurbanın da Kim-Min Jae… Tek tek saymayalım, kişiselleştirmeyelim, değil mi?



Bu takım bu hoca ile başarır diyorsanız ben yokum. İnanmamıştım, inanmıyorum, inanmayacağım da… Kazanırken üst perdeden konuşup, ahkâm kesen adam; kaybedince kaseti değiştirip bize başka şeyler çalıyor. Uyku ve çalışma saatlerinden tutun, daha ince detaylar da var içinde. Zincirleme kaza gibi tüm bu olanlar. Takatı kalmamış Pereira ile buraya kadar olmalı. Uzatılan her dakika Fenerbahçe'nin geleceğinden kaybedilecek büyük bir güçtür.



Bazı şeyler vardır. Doğru mu yanlış mı diye hesap etmeden yapman gereken şeyler. Bu da onlardan biri… Taraftar devreye tam girmeden, sonuçlanması gerekenlerden. Çünkü Fenerbahçelilerin hafızası kasa gibidir. Şifreyi unutsalar bile, yedek anahtar hep saklıdır…