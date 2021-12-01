Bay Vitor’un Günlüğü’nden!

Fenerbahçe, Göztepe'yi baskı altına almayı değil gol yememeyi düşünen bir mantıkla sahaya çıkmış. Devreye 1-0 geride giren teknik adam felsefesini de planını da değiştirir diye düşünmüştüm. Benim anlamadığım konu ise; başka takımlarda olmayıp, sadece sende olan orta saha gücünü nasıl olur da verimli kullanamazsın. Yani seni hem defansif anlamda dinlendirecek hem hücum organizasyonunda güçlü kılacak oyuncuların var iken, ne başladığın on bir ne de yaptığın değişiklikler akıl karı değil.

Geri düşmüşsün, Zajc'ı alıyor Sosa'yı sahaya sürüyorsun. Açıkcası "aynı oyuna devam" diyorsun.

Serdar'a "al da at" diyen İrfan'ı kenara çekiyor ve bir küskün daha ortaya çıkarıyorsun.

Saha içindeki en güçlü silahını kendinin, yani senin, yani Bay Vitor'un imha etmesi de enteresan bir olay yani. Rakibin ekmeğine, yağı bırak bal sürüyorsun.

Olması gereken şuydu; ikinci yarıya mağlup başlıyorsan, Max Meyer'i çıkar ve Sosa, Zajc, İrfan, Mesut'lu orta saha ile hakimiyeti elinde tut. Böyle bir seçim yapsaydın sayın Vitor, Göztepe'ye top göstermezdin. Rakibi koşturacak orta sahan var lakin sen "Yok biz koşarız sen oyna" taktiği ile maça devam ediyorsun. Bu oyuncu gurubuyla bunu oynayamazsın. Sen sıradan bir Çin kulübü değilsin, sen Fenerbahçe'sin.Sen büyük takımsın.

Rakip seni koşturamaz sen rakibi koşturacaksın… İki iki daha dört… Ne oynanan oyundan, ne teknik adamdan ne de skorlardan memnun olan bir Fenerbahçeli tanımıyorum.

Yirmi bir resmi, yedi tane de hazırlık maçını geride bıraktık.

Elimize "üçlü savunma" diye bir oyuncak verdiler, biz de beş aydır bununla avunuyoruz ya da uyutuluyoruz. Tıpkı senaryosu tıkanan bir dizi film gibi… Ortada çok bilinmeyenli bir denklem de yok aslında. Bizler bilge olmak istemiyoruz, sadece bilgi sahibi olalım, yeter. Konu artık tekniğin, taktiğin dışında. Bay Vitor inanırlığını yitirmiş durumda.

Kapalı zarf usulü bir oylama yapılsa; iddia ediyorum, kadrodaki otuz oyuncudan üçü bile hocadan memnunum diye oy vermez. Belki ikisi; o da bizi Bay Vitor getirdi diye düşündüklerinden olur!

Yapılan inatların ve ısrarların faturaları artık ödenemeyecek durumda.

Bay Vitor Fenerbahçe'nin hocası değil. Bunu daha önce de görmüştük. "Aynı suda iki kez yıkanılmaz"da demiştik.

Teknik adam tercihi kesinlikle yanlış,transferde oyuncu tercihleri de net yanlış.Bunun yanı sıra güvenip,sabretmek ise yanlış kere yanlış. Unutmadan; Fenerbahçe'de "futbol aklı" kim diye konuşuluyor son zamanlarda.

Bu teknik adamı kim alalım demişse, son hafta yapılan transferleri kim gündeme getirmişse, işte "futbol aklı" o. Günaha ortak aramıyoruz, bu azap bitsin diye bekliyoruz… Çorbaya bir kere sinek düştü artık.

Sen içmeyi tercih edebilirsin ama ben dökmekten yanayım…