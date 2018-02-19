Deneme tahtası...

İyi başladı kötü bitti bu kez de...

Trabzonspor bu yıl sürekli deniyor. Denemeler yılı oldu yanılmalar yılı da oldu haliyle...

Teknik adamları deniyor, sezonda iki teknik adam; az sayıda yöneticiyle yönetmeyi deniyor, teknik adamlar oyuncu deniyor, sistem deniyor ama istenen şey elde edilmiyor.

Adeta deneme tahtası oldu Trabzonspor.

Eleştirilerden; pozitif ya da negatif olması bir tarafa müthiş etkilenen bir teknik adam görüntüsü veriyor Rıza Çalımbay.

"Ön tarafta top tekniği yüksek oyuncularla büyük takıma yakışır gibi cesur, atak, oyunu domine eden görüntü verilmesi lazım" eleştirilerine bu hafta reaksiyonu pozitif oldu ve "Yusuf-Sosa-Abdülkadir"i ilk kez birlikte denedi.

İşler de gayet iyi başladı Trabzonspor adına, izleyen herkes ilk 15 dakikalık bölümde "tamam" bile dedi.

Sonra "takım" olma becerisini yıllara yayan proje oyuna ağırlığını koydu ve artan pas oranlarıyla oyuna adeta hükmetti.

Enteresandır,takımıveile yakaladığı çok net pozisyonları gole dönüştürse en azından bir beraberlik daha ekleyebilecekti serisine ama olmadı.Takım olma becerisini zaman içinde istikrar ile yakalamışkarşı desteklediğimiz anlayışla ilk kez çıkılmasına rağmen ve yenilgiye rağmen bu anlayışta devam edilmesi gerekiyor.Bir kaç maç sonrasında meyveleri alınabilecektir...Dünkü karşılaşmada da "" noktasında zamanlamalarve oyuncu tercihleri konusundaçok ciddi hatalar yapılmaya devamedildi...Bunlar maça dair eleştirilerimiz.Sezon öyle ya da böyle bu oyuncularla biteceğine göre;, sezon kazancı olabilir. Neticede kulvarsız bıraktılar'u.