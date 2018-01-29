Tedbir ötesi

Koca bir 45 dakika mahkum bir Trabzonspor izledik yine.

Trabzonspor için teknik direktör Rıza Çalımbay sonrası klasik kötü oyun yorumumuzun sıradan bir tekrarı gibiydi dünkü karşılaşmada özetle söyleyeceklerimiz...

İkinci yarıya Sosa cesur hamlesiyle başlayan Trabzonspor hem oyuna bir açılım getirdi hem de rakibi Fenerbahçe'nin etkili oyununu bitirmiş oldu.

Gol de pozisyonlar da gelmeye başladı ve Trabzonspor aradığı golü Burak Yılmaz'la yakaladı.



Çalımbay'ın hamlesi iyi ama

Hemen akabinde Burak Yılmaz'ın kaçırdığı yüzde yüzlük gol pozisyonu hem tribünleri üzdü hem de karşılaşmada dengeleri yeniden değiştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın başlarken gösteremediği cesareti, yediği gol sonrası göstermesi karşılaşmanın en önemli detayı oldu.

Golü buldular, galip de gelebilirlerdi.

Trabzonspor'un teknik adamı Rıza Çalımbay, Sosa hamlesiyle gösterdiği cesareti akabinde gösteremeyince, oyundan düşen orta alan yenilecek golünde habercisi oldu..

Her iki takım, tüm unsurlarıyla karşılaşmaya sadece bir maç üzerinden değil, bir çok hadise üzerinden anlamlar yüklediği için ligimizde karşılaşmalar bu şekilde geçmeye mahkum gibi gözüküyor.



Rodallega'da geç kaldı

Bordo-mavili takımda orta alana daha erken hamle ve Rodallega hamlesi gelebilseydi belki durum değişik olabilirdi.

Bunlar varsayım tabii.

Her tür gerilim tetiklenmesine aldırış etmeden karşılaşmaya odaklanan Trabzon ve Trabzonsporlular yıllar sonra tribünlerde belki de bu kadar organize doğru işler yaptılar.

Psikolojik unsurlar dikkate alındığında;

Kaybedenin inanılmaz şeyler kaybedebileceği maçtan evvel hesap edilmiş gibiydi.

Haliyle hem Trabzonspor'un hem de Fenerbahçe'nin teknik adamları da kaybetmediğine sevinmiştir.

Oynattıkları oyundan, yaşadıkları travmalardan anlaşılan bu...