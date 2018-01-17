Sorun üretkenlik

Turun Konya'da kaybedildiği algısı öyle bir yerleşmişti ki, birçok Trabzonspor taraftarı maç sonunda yanılmamış oldu. Trabzonspor takımı deplasmanda yediği golü kendi evinde telafi edecek golleri bulamayabilir. Bunun anlaşılır tarafı zorlansak da bulunabilir. Anlaşılamayan tek şey skordan çok üretilmeyen futbol idi... Mustafa Akbaş'ın sakatlanıp çıkması sonrası bir hamlesini kaybeden teknik adam, planları içindeki en önemli oyuncusu Sosa'yı oyuna almakta tereddüt yaşadı. Sosa böylesi kritik bir karşılaşmada yine süre alamayarak takımının derdine çare olamadı. Dün gece Trabzonspor takımında sağ koridor yine takımın hücum gücünü oluştururken, sol tarafı hiç bir varlık gösteremedi. Olcay Şahan sol kanat olarak verimli olamadı.



Trabzonspor en büyük hedeflerinden birine veda etti. Bu saatten sonra sonuna kadar lige asılmak zorundadır. Rıza Çalımbay hocanın üretkenlik konusunda bir şeyler yapması, çözüm üretmesi gerekiyor. Tamam takımda en büyük koz Burak yok ama ileriye top taşınmayacaksa, pozisyon anlamında zenginlik yaşanmayacaksa ileride büyük sıkıntılar yaşanabilir. Antalya kampında takımın neler yaptığını ligdeki maçlarda göreceğiz. Süper Lig'de de Konyaspor ile başlanıyor. Bakalım pazar günü neler göreceğiz. Ancak dünkü ilk yarı gibi bir oyun sıkıntının habercisidir...