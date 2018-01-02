Acımasız futbol

Yarım sezona iki farklı teknik adam ve iki farklı oyun anlayışı sığdırdı Trabzonspor...

Bir takım için, bir kadro için birbirinden farklı iki teknik adam (anlayışı) ile yarım dönemde büyük işlere imza atmak zordur. Trabzonspor'un yukarıdan bu kadar kopmuşken, bir anda seri galibiyetlerle yukarıya tutunması Rıza Çalımbay'ın başarısı... Sezona başladığı teknik adamla da şampiyonluk adayı İstanbul takımlarına karşı beraberlikler aldı deplasmanda Trabzonspor.

Kimine göre birer puan alınırken, kimilerine göre de ikişer puan bırakıldı İstanbul'da. Ben de puanlar bırakıldığını düşünenlerdenim...

Lakin şu da var; Trabzonspor puan kaybederken, şampiyonluk yarışında 'yenilmeyerek'prestij kayıplarına uğramadığı gibi, psikolojik eşikten de hasarsız geçmiş oldu... Bunları yaparken de aynı zamanda rakiplerine de evlerinde puanlar kaybettirdi...

Şimdi onların rövanşları olacak Trabzon'da...

Ersun Yanal ile İstanbul'dan yenilmeden Trabzon'a dönüş takıma güven duyulmasına sebep olduğu gibi, teknik adama da kredinin uzamasına sebep olmuştu. Zaman kaybı olarak gördüğümüz o uzatma dönemlerinin en büyük yanılgısı da burada başlamıştı.

Öyle ya da böyle...



Rıza Çalımbay'ın Trabzonspor'u iyi futbol üretemediği halde seri galibiyetler alıyor olması, takımın küme düşme hattı yakınından bir anda şampiyon olma hattı yakınına taşınmasına sebep oldu.

Hesap makineleri raflardan indi! Karabük beraberliği güncellenmiş tüm hesapları bozsa da ikinci yarıya umutlu bir giriş yapılacağı beklentisi yüksek.

Şampiyonluk bilinmez ama yarışan, yarışın içinde o heyecanı yaşayan bir Trabzonspor camiası izleyeceğimiz kesin... Burada Rıza hocayı bekleyen birkaç tehlike var... Birincisi "ikinci yarıyı bana yazın" diyerek kendisini mutlak başarıya bağlamış olması... İkincisi ise Yanal ile İstanbul'da en az beraberlik alınan maçların içeride oynanacak rövanşlarında da en az bir puanların alınması gerekliliği.. Aksi durumda buralardan üzerine gelinecektir...

Karabük beraberliği, Konya'da kupa maçında alınan mağlubiyet ile seri galibiyetlerin tüm övgü ve güven temalı coşkusu bir anda durağana döndü.

Haliyle Rıza hocanın işi hayli zor olacak ikinci yarının ilk haftalarında... Önce kupada önemli bir testten geçecek... Sonra ligin ilk haftalarındaki prestijli maçlar...

O eşikten geçmek için de mutlaka istediği oyuncular varsa onları ısrarla aldırmak ve sisteme dahil etmek durumunda.

Çünkü futbol acımasız, Trabzon'da daha da acımasız...