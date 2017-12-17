Penaltı yok mu!

Bir kısır karşılaşma daha eklendi seriye...

Trabzonspor, Rıza Çalımbay yönetiminde kazanan kadroyu bozmamaya özen gösteriyordu...

Bu düşünceye saygı duymakla birlikte, kazanan ama oyun üretemeyen takım işine de aynı anda çözüm bulmak gerekiyordu.

Dün gece de N'Doye ile başlamasını bu tip sebeplere bağladık.

Ancak o ikili forvet anlayışının bu kez tutmadığı daha ilk saniyelerde anlaşıldı.

Ve teknik adam bizce daha ilk kurgusunda Olcay'la başlaması gereken tertibe dönmüş oldu.



Dün gece Trabzon'da karşılaşmanın hakemi bariz penaltıları 'devam' diyerek geçiştirerek, aslında bizi çok da yanıltmadı.

Beklentimiz bir hakem faciası olabilir yönündeydi.

Soru şu: "Ya Bursaspor golü bulsaydı?" Burak Yılmaz'ın düşürülüşü, yerdeki oyuncunun (Titi) 'derslik' el teması tartışmaya bile gerek duyulmayacak netlikteydi.

(Karşılaşmanın ilk yarısında Burak Yılmaz'a da yapılan şüpheli pozisyon tartışılabilir)

Yusuf'un müthiş golü, sahada ve saha dışında ona yapılan bir takım yanlış hareketlere de adeta cevap niteliğindeydi.

Yusuf Yazıcı ve dahi tüm pozisyon hazırlıyıcı rolündeki arkadaşları, buna Abdülkadir de dahil; hepsinin topu aldığında özgün hareketler yapmak yerine hemen Burak Yılmaz'ı araması teknik adamın ve Burak Yılmaz'ın acil çözmesi gereken durum...

Sağdan, soldan bindiren, yanında daha müsait arkadaşı olmasına rağmen ya da kendisi daha müsait olmasına rağmen gözlerin Burak'ı araması ilerleyen haftalar için sıkıntı olabilir.

Yusuf iki kez inisiyatif kullandı bir gol, diğeri direkten döndü mesela...