Mecburiyet...

Bulduğu malzeme ile kısa sürede "orta derece" futbol, "yüksek derece" puan üreten Rıza Çalımbay, Başkan Usta ile "zirveyi kovalamak için zirve" yapmış ve en az 2 oyuncu alınması gerekliliğinden bahsetmiş bu görüşmede...

Gelen bu bilgi doğrultusunda ben bu "en az iki oyuncudan" kastın; stoper ve sol kanat-bek olacağını düşünüyorum.

Zirve mücadelesinde üstünde olan takımların kaybetmiş olduğu seri puanlar Trabzonspor'un seri galibiyetler almasıyla iştahını kabarttı açıkçası.

Gelinen bu noktada devre arasına kadar kayıpsız gidişe inanmış bir camianın rüzgarını arkasına alacak olan Trabzonspor'un ligin ikinci yarısında hedefleri artık somut ve nettir.

Haliyle hocanın istekleri, oyuncu gönderme ve almalar konusunda tüm isim bazlı talepleri şartlar zorlanarak yerine getirilmek zorunda... Yoksa geçmiş bir çok sezon sonunda yaşanmış olan "şu alınsaydı kesin şöyle olurdu, kesin böyle olurdu" hikayelerine bir yenisi daha eklenir sezon sonunda. 50. yıl umudunu yeniden yeşerten teknik adamın talebi mutlaka yerine getirilmelidir.



Şimdi hem zirveyi kovalamak hem de bugün oynanacak kupa maçı ile birlikte kupada zirveyi kovalamak gibi iki hedefe kilitlenme durumu söz konusu. Tabii biz bu iki net hedefften bahsedince" Takımı baskı altına almayın" diyenler elbette olacaktır. Lakin Trabzonspor gibi takımlar hedefli çalışmak zorunda olduğu kadar, kazandıkça zaten doğal olarak o sürecin içinde kendilerini bulurlar.

Ve o stresi yönetmeyi de bilirler, bilmelidirler...

Haliyle olan biten büyüklüğün şanına yakışır durumlardır. Geçen yıl hem kupa hem de ligden kopuş ve Avrupa'da olamama halinin camiaya "perşembe gecelerini nasıl da zehir ettiği" unutulmamalıdır.

Trabzonspor, Avrupa'da olmak zorunda değil mecburiyetindedir!

Haliyle ölüsü için bile ölü sezon diye bir şey olmamalıdır. Gurbette sınıflarında tek başlarına rakiplerine direnen, aşklarını yaşayan, yaşatan çocuklarına ve çocuklarını Trabzonsporlu yapmak için üstün gayret sarf eden ebeveynlere karşı da böyle bir borcu, sorumluğu vardır Trabzonspor'un.