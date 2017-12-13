 Şen’lik... – Olcay Çakır – Fotomaç ;
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HEPSİ
    13 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Şen’lik...

    Volkan Şen attığı ve atılmasına vesile olduğu gollerde şunu yaptı.
    Bir kere bile çizgiye inip doğru ve golle sonuçlanan pozisyon dahi yaşayınca oyuncu kendi kendini motive edebiliyormuş.
    Arkadaşları katkıları sonrası onu tribünlere alkışlatınca yaşadığı psikolojik sorunun da derinlemesine bilgisine ulaşmış olduk.
    Oyuna kafa olarak da katıldığı anlarda hırsı, mücadele azmi formayı istediğinin kanıtı gibiydi.

    ***
    Elbette denk güçlerin mücadelesi değildi karşılaşma.
    BB Erzurumspor ilk bölümde hedeflediği sonucu elde ederek soyunma odasına gitti.
    Sonra ikinci yarıda "Ben Trabzonspor'u yenebilirim" düşüncesiyle çok etkili ataklar yaptı ve sonucunu güzel bir golle elde ettiler.
    Kısır geçen karşılaşmada bir golün karşılıklı birçok golün de habercisi olabileceği öngörüsünde bulunmuştuk.
    Öyle de oldu.
    Volkan Şen oyuna net ağırlık koydu ve eski Volkan Şen'den küçük de olsa resitaller sundu.
    Bu düzey kupa maçlarında denklik olmayınca her iki teknik adamın beklentileri hele de ilk maç 0-4 gibi bir skor olunca farklı olabiliyor.
    Rıza Çalımbay, karşılaşmaya kaptan olarak çıkardığı Sosa'yı, genç stoperi Hüseyin'i, Batuhan'ı, Furkan'ı Kamil Ahmet'i gördü, tarttı diye düşünüyorum.
    ***
    Özellikle Sosa konusunda bizler gibi teknik adamında kafasında sorular vardır diye düşünüyorum.
    Dün oynanan karşılaşma sonrası bu sorulara yenileri eklenmiş bile olabilir...
    Sosa gibi oyuncular A takımda, iyi seyirci ve üst düzey rakip karşısında iyi oynayabilir iddiası da dikkate alınabilir elbette. O halde önemli maçları bekleyeceğiz artık.
    Bu maliyette oyuncunun bir an evvel takımın maliyeti gibi en üst düzey oyuncusu olması şart...

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