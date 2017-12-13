Şen’lik...

Volkan Şen attığı ve atılmasına vesile olduğu gollerde şunu yaptı.

Bir kere bile çizgiye inip doğru ve golle sonuçlanan pozisyon dahi yaşayınca oyuncu kendi kendini motive edebiliyormuş.

Arkadaşları katkıları sonrası onu tribünlere alkışlatınca yaşadığı psikolojik sorunun da derinlemesine bilgisine ulaşmış olduk.

Oyuna kafa olarak da katıldığı anlarda hırsı, mücadele azmi formayı istediğinin kanıtı gibiydi.

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Elbette denk güçlerin mücadelesi değildi karşılaşma.ilk bölümde hedeflediği sonucu elde ederek soyunma odasına gitti.Sonra ikinci yarıda "B" düşüncesiyle çoketkili ataklar yaptı ve sonucunu güzelbir golle elde ettiler.Kısır geçen karşılaşmada bir golün karşılıklıolabileceği öngörüsünde bulunmuştuk.Öyle de oldu.oyuna net ağırlık koydu ve eski'den küçük de olsa resitaller sundu.Bu düzey kupa maçlarında denklik olmayınca her iki teknik adamın beklentileri hele de ilk maç 0-4 gibi bir skor olunca farklı olabiliyor., karşılaşmaya kaptan olarak çıkardığı'yı, genç stoperi'i,'ı,'i gördü, tarttı diye düşünüyorum.Özelliklekonusunda bizler gibi teknik adamında kafasında sorular vardır diye düşünüyorum.Dün oynanan karşılaşma sonrası bu sorulara yenileri eklenmiş bile olabilir...gibi oyuncular A takımda, iyi seyirci ve üst düzey rakip karşısında iyi oynayabilir iddiası da dikkate alınabilir elbette.Bu maliyette oyuncunun bir an evvel takımın maliyeti gibi en üst düzey oyuncusu olması şart...