 Stres yönetimi şart... – Olcay Çakır – Fotomaç ;
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HEPSİ
    25 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Stres yönetimi şart...

    Kabul edelim ki, seri galibiyetlerle birlikte potaya girildiği andan itibaren tüm camiada Karabük karşılaşmasından gelebilecek muhtemel puan kaybının kaygısı hakimdi. Rakiplerinin bir gün önce yaşadığı kayıplar da bu kaygıyla birlikte baskıyı da artırmış oldu.
    Rıza Çalımbay ve oyuncular üzerinde bu gerilim okunabiliyordu. Mesela Olcay Şahan, dün gereksiz bazı asabiyet gösterisi sonrası rakibini ve tribünleri ekstra motive etmiş olabilir...

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    Dün şu açık açık ortaya çıktı... Trabzonspor ligin ikinci yarısında bu yarışın içinde olacak... Sonucu ne olursa olsa bir yarış yaşanacak ve acımasız bir şekilde olacak bu. Haliyle bu kabul edişle birlikte "güçlü oyuncu" profilleri uzun maratonların en belirleyici unsurları olarak karşımıza çıkacaklar. Bu anlamda dün Sosa ligin ikinci yarısında takımının en önemli iç transferi, kozu olacağının işaretlerini verdi.
    Trabzonspor dün sahaya herkesin beklediği tertiple çıktı. Olcay, N'Doye'un düşen performansı sonrası, Mas'ın da önünü toparlamak adına tercih edildi.
    Lakin ilk yarıda görüldü ki ikinci yarıya onunla başlamak büyük hata olacaktı.
    Rıza hoca onu değiştirmekte hem gecikti, hem de yerine tercih ettiği N'Doye ile de şaşırttı.
    ***
    Abdülkadir'in uzun ve nefis pası ile adeta "yeter ki pozisyon olsun ben atarım" diyen büyük golcüsü Burak ile beraberlik yakaladı Trabzonspor.
    Sosa'nın oyunda ağırlığını hissettirdiği dakikalarda galibiyet golü bir türlü gelemedi. Frikik atışında topun kaleye girme ihtimali en yüksek ihtimalken adeta stop etmesi tarihi bir andı.
    Trabzonspor ilk yarıyı kim derdi ki, böyle iyi bir yerde kapatacak?
    Belki de bu bir puan ileride güzel anılacak... O nedenle güçlü oyuncuları ikinci yarıya yarışa hazır hale getirmek hocanın başlıca görevi. Öyle ya da böyle... Trabzonspor artık bu yarışın içinde... Herkes stresi yönetmek için birbirine el vermeli.

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