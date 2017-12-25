Stres yönetimi şart...

Kabul edelim ki, seri galibiyetlerle birlikte potaya girildiği andan itibaren tüm camiada Karabük karşılaşmasından gelebilecek muhtemel puan kaybının kaygısı hakimdi. Rakiplerinin bir gün önce yaşadığı kayıplar da bu kaygıyla birlikte baskıyı da artırmış oldu.

Rıza Çalımbay ve oyuncular üzerinde bu gerilim okunabiliyordu. Mesela Olcay Şahan, dün gereksiz bazı asabiyet gösterisi sonrası rakibini ve tribünleri ekstra motive etmiş olabilir...

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Dün şu açık açık ortaya çıktı... Trabzonspor ligin ikinci yarısında bu yarışın içinde olacak... Sonucu ne olursa olsa bir yarış yaşanacak ve acımasız bir şekilde olacak bu. Haliyle bu kabul edişle birlikte "" profilleri uzun maratonların en belirleyici unsurları olarak karşımıza çıkacaklar. Bu anlamda dünligin ikinci yarısında takımının, kozu olacağının işaretlerini verdi.dün sahaya herkesin beklediği tertiple çıktı. Olcay, N'Doye'un düşen performansı sonrası,'ın da önünü toparlamak adına tercih edildi.Lakin ilk yarıda görüldü ki ikinci yarıya onunla başlamak büyük hata olacaktı.Rıza hoca onu değiştirmekte hem gecikti, hem de yerine tercih ettiğiile de şaşırttı.Abdülkadir'in uzun ve nefis pası ile adeta "" diyen büyük golcüsüile beraberlik yakaladı Trabzonspor.'nın oyunda ağırlığını hissettirdiği dakikalarda galibiyet golü bir türlü gelemedi. Frikik atışında topun kaleye girme ihtimali en yüksek ihtimalken adeta stop etmesi tarihi bir andı.ilk yarıyı kim derdi ki, böyle iyi bir yerde kapatacak?Belki de bu bir puan ileride güzel anılacak... O nedenle güçlü oyuncularıhocanın başlıca görevi. Öyle ya da böyle...artık bu yarışın içinde... Herkes stresi yönetmek için birbirine el vermeli.