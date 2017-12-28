Kupa ciddi iştir

Şimdi Trabzonspor kupayı önemsiyor mu, önemsemiyor mu?

Almak istiyor mu, istemiyor mu?

Avrupa'ya gitmenin en kolay, en kestirme yolu sözü koca bir hikaye mi?

Hayır geçen bir kaç yıldır alışkanlık haline gelmişti, alışıyor mu Trabzonspor camiası bu erken havlu atma işine?

Şampiyonluk tek hedef ise ona eyvallah da, garantisi yok...

Dün akşam Konya'ya götürülmeyen oyuncuları ayrı bir tartışma konusu, sahaya çıkanlarla yapılan kombinasyon ayrı bir tartışma konusu bakıldığında.

Bir kere her koşulda Burak Yılmaz ve Onur'u da Konya'ya götürmek gerekmiyor muydu?

Takımın en işlek yeri sağ koridor iken orayı tamamen rotasyona tabi tutmak ne derece doğruydu?

Orta saha kısırdı Kanatsız bir Trabzonspor'dan nasıl bir verim elde etmek hedeflenmişti?

Tüm bu sorulara Okay-Kucka ile kurulu kısır orta alan arkası eklenince tüm gözler Sosa'ya çevrildi.

Onun da ince paslarını güçlü bir bedenle birleştirmesini beklemekten başka bir kısa vadeli çözümü yok Trabzonspor'un.

Dün hepsini geçtim, oyun bağıra bağıra giderken, iç sahada da bu tip rövanşları, hele de Konyaspor gibi katı, disiplinli takımlara karşı çevirmekte zorlanan bir takım geleneğiniz varken;

Oyuna müdahaleler neden bu kadar gecikti?

Trabzonspor her ne olursa olsun, bir net penaltısı güme gitse de, dün sadece oyuna doğru anlarda müdahalelerle bile Trabzon'a avantajlı dönebilirdi.

Kamp döneminde düşünmek ve çalışmak için zaman var.