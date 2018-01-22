Kulvarsızlar...

Burak Yılmaz'a uzun top taktiği ile nereye kadar yürüyecek bu kervan?

Bir ileri bir geri, bir sonraki maça sıfır umutla nasıl tamamlanacak bu lig.

Kupa gitti, lig bitti bitecek, bu kadar harcama ne içindi?

Topu Burak Yılmaz ile buluşturamadığında ne olacak peki?

Allah için o Burak Yılmaz, bir penaltısı verilmemesine rağmen; biri ofsayt olmak üzere iki gol atarak görevini yaptı yapmasına ama takımı onun kadar görev üretmiyor, iş üretemiyor.

Takım olunamıyor. Futbol aklı anlamında sahada hiçbir emare gözükmüyor.

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Kupada elendikleri'a karşı maça üstün başladı Trabzonspor.Şaşırtmadı değil!Ama o da kısa sürdü. Hele rakip 10 kişi kalırken;adeta bir ya da iki kişi kaldı sahada. Rakibine bu kadar teslim olan birTrabzonsporluların kabullenebileceği bir durum değil, kaldi ki rakibi de 10 kişi!'ın başında olduğu Trabzonspor seri galibiyetler yakalarken de bu futbolu oynuyordu ve kazanıyordu.O dönemlerde de bunu söylemiş ve tepki almıştık.Umutlar ikinci yarı işlerin düzeleceği yönünde idi ve kazanmanın akabindeŞimdi elde neredeyse kulvar kalmadı gibi yarışacak.Bana yazın ikinci yarıyı iddialı söylemihocanın üzerine büyük yük olmuşa benziyor.Hem kurduğu 11 tartışmalı idi, hem de oyuna müdahale ve değişiklikleri tamamen tartışmalıydı dün. Bir kere'yı hep eleştirdik ama şu saatten sonra sahada 11 başlamıyorsa bunun sorumlusu kimdir?ile'yı bir arada oynatmak,ile solu kapatmaktan daha mı riskli?Sanmıyorum.Takımda bir sürü problem olduğu Burak'ın açıklamaları ile anlaşılıyor ve teknik adamı da yoruyor olabilir.Buna eyvallah. O halde sen sür sahaya senden günah gitsin. Kararı kamuoyu versin.