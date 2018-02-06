Beto’yu aşamadı

Herkes puan kaybetti Trabzonspor da puan kaybeder algısı öyle bir yerleşmiş ki...

Taraftarın ilgisi de aynı oranda düşük kaldı.

Tribünler bir hafta evvel iğne atsan yere düşmez durumda iken, bu hafta yarısına bile ulaşamıyorsa bir yerde hata var demektir...

Yarış içinde olabilmek adına geçen hafta ne kadar önemliyse, bu hafta o oranda önemli değil mi?

Şu bir gerçek, taraftarlar da maç seçiyor, kimse oyunculara kızmasın maç seçiyorlar diye.

Dün gece Trabzonspor, Rıza Çalımbay yönetiminde, Burak Yılmaz'sız kadrosuyla merak edilen birçok soruya cevap da aradı.

Sosa'yı ilk onbire monte edip, Yusuf Yazıcı'yı yanında oturtan Rıza Çalımbay, takım oyunu olarak önemli mesajlar verdi takımı üzerinden.

Pozisyonlar da yakaladı ama değerlendiremedi.

Takım olarak etkili görüntü verseler de, birçok oyuncunun Burak Yılmaz'ı aradığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle Sosa ve Abdülkadir'in etkili oyunlarına Okay'ın performansı eklendi, Kamil Ahmet'in de onlara katkısı ile Trabzonspor topla daha fazla oynayan takım oldu.

Yusuf Yazıcı'nın da oyuna dahil olması sonrası pas oyununda artış baskıyı da beraberinde getirmesine rağmen istenen gol bir türlü gelmedi.

Rodallega'ya hakem Hüseyin Göçek'in gözleri önünde yapılan hareketin penaltı olduğunu düşündük.

Hakem öyle düşünmedi.

İlk defa bu kadar baskı kuran, etkili oynayan Trabzonspor'un gol bulamaması Burak Yılmaz'sızlık kadar kaleci Beto'nun üst düzey performansı ile açıklanabilir.

Şu görüldü. Sosa ile Yusuf pekala birlikte oynayabilir.

Oynamalı.