Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz

Öyle bir karşılaşma oldu ki, doğrular yanlışlar birbirine üstünlük sağlayamadı desek yeri...

Trabzonspor gergin geldiği Alanya'da daha maçın başında bu gerginliğin bedelini, üst üste iki hatalı geri oynama ile pahalı ödedi.

Adeta rakibine asist yapıp, golü hazırladılar.

Böyle bir golü büyük bir takımın yemesi kabul edilebilir bir durum değil.

Alanya takımının geçmiş haftalarda maç kaybederken bile yakaladığı gol pozisyonları takım kalitesinin önemli işaretiydi ve yabana atılacak takım olmadıklarını da dün gece gösterdiler.



Golden sonra, gol için girişimlerde bulunan Trabzonspor; oyuna denge geldiğini düşündüğümüz anlarda;

Sosa'nın ceza sahası içinde düşürülüşüne hakemin seyirci kalması suretiyle beraberliği yakalama şansını kaçırmış oldu.

Haftalardır birçok penaltısı gerek lig gerekse kupa maçlarında güme giden Trabzonspor'un kulüp bazında buna sessiz kalmaları, alamadıkları penaltıların bir sebebi olabilir mi?



Dün gece Trabzonspor müthiş olmasa da iyi bir dönüşe imza attı.

Oyuna müdahale noktasında haftalardır eleştirdiğimiz Rıza Çalımbay, doğru zamanlarda yaptığı müdahalelerle oyunu çeviren isim oldu.

Trabzonspor'un böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı.

Kazanmanın aslında ne kadar zor olduğunu camia olarak yaşayarak öğrenmiş olmak önemli.

Şakası yok bu ligin. Herkes herkesi rahatlıkla yenebilecek duruma geldi şu an.

Kaybedilen puanlar için hayıflanmak yerine sezonu yukarıda bitirmenin hesapları yapılmalı.

Yusuf ve Abdülkadir bu takımın prensleri... Dame N'Doye ise sanırım gizli kralı...

Atsan atılmaz, satsan satılmazı...