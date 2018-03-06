Bitik... – Olcay Çakır – Fotomaç ;
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HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bitik...

    Karşılaşmanın favorisinin kazanmaması için ortaya farklı şeyler koymak gerekiyordu.
    Koyamadı .
    Kuçka ile Okay'dan oluşan ve özellikle de Kuçka bazlı verimsizlik üzerine tonlarca yazı yazmış biri olarak artık söylenecek çok fazla söz kalmadı.
    Kuçka dün gece de, önceki maçlarındaki gibiydi.
    Baştan tercih edilmesine veremediğimiz anlamı değiştirilme dakikalarına da vermedik. Çok ortada gözüken karşılaşmada penaltısı da vardı Trabzonspor'un, verilmeyen bir golü de bana göre.
    Abdülkadir'in gayretleri sönüp kalırken, Sosa beklentilerin çok uzağında kaldı.
    Sol önde yine etkisizlerden biriydi.
    Son dönemlerin en iyi oynayan takımı olarak bilinen takımının yoğun maç trafiğinden yorgun düşeceğini düşünenler yanıldı.
    Trabzonspor'un oyundan düşen, yorulan taraf görünümü verdi. Maçın hakkı beraberlik olarak giderken oyuna hamleler ters tepti.
    Teknik adam beraberliğe kilitlediği karşılaşmada oyuncu değişiklikleri ile beklemediği golleri kalesinde görmüş oldu.
    N'Doye'den alamadığı verimi, bir ihtimal Rodallega ile telafi edebilirim düşüncesi de işe yaramadı.
    Beşiktaş takımı oynama kültürünü, yaptığı değişikliklerle de artırınca kazanmasını bildi.
    Trabzonspor'un verilmeyen bir penaltsı ve iptal edilen bir golü günün belki tartışılacak konuları olacaktır.
    Lakin Trabzonspor'un bunlarla avunacak, bunlara sığınacak futbol aklı var mıdır?
    Sorun bence burada...

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