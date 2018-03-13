Yokuşlu yol...
Sıklıkla "eski bir Trabzonsporlu oyuncu" diye ifade edilen birçok önemli oyuncusu olan Akhisar takımı karşısında kaostan çıkma mücadelesi verdi Trabzonspor.
Özellikle ilk bölümde Trabzonspor'un rakibinden biraz daha fazla etkili olduğu dakikalarda Burak Yılmaz'ın güçsüz kalışı ile sönen ataklar izledik.
Aynı Burak, adeta maç içinde "idman yiyerek" kendini yükseltip son dakikalara kadar diri kalması gol ve asist yapması örnek gösterilecek türdendi.
Kucka ile olmayan Okay ya da Okay ile olmayan Kucka'nın bu kez yerleri değiştiğinde iki ayrı "kişilik" olarak başarılı işlere imza atmaları sezon başından itibaren iddia ettiğimiz yanyana olmaz sözlerimizin ispatı gibi oldu.
Akhisar takımında Mustafa Yumlu'nun da çıkmasıyla defansif anlamda hataların arttığı, yeterliliğin düştüğü, Trabzonspor'un da pozisyon ve gollerinin arttığını belirtmek gerekiyor.
Son derece temiz bir karşılaşmanın oynandığı Akhisar'da ikinci yarıda kartların artmasına bireysel gerilim üreten Seleznov'un hırsının etkisi olduğunu düşünüyorum.
Özellikle Okay Yokuşlu'nun adeta joker gibi her mevkide açık kapatması kendi kariyeri ve Trabzonspor'un geleceğine katkı anlamında önemli.
Stoper mevkiinde oynayıp gol atıp galibiyetin önünü açması, oyunu geriden kurması Trabzonspor'un bu sıkıntılı günlerden çıkması adına umut verici işlerdi.
İstatistikleriyle de Trabzonspor'un adeta parlayan yıldızı şu dönemde...
Bu kritik günlerde, böylesi bir atmosferde takımın inisiyatif kullanıp tüm sorumluğu üzerine alması alkışı hak ediyor.
O duruşu sergilediler...
Trabzonspor'un yediği golde, ben ilk defa Onur Recep Kıvrak'ın bir geri pasını kötü vurup gol yediğine şahit oldum...