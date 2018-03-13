Yokuşlu yol...

Sıklıkla "eski bir Trabzonsporlu oyuncu" diye ifade edilen birçok önemli oyuncusu olan Akhisar takımı karşısında kaostan çıkma mücadelesi verdi Trabzonspor.

Özellikle ilk bölümde Trabzonspor'un rakibinden biraz daha fazla etkili olduğu dakikalarda Burak Yılmaz'ın güçsüz kalışı ile sönen ataklar izledik.

Aynı Burak, adeta maç içinde "idman yiyerek" kendini yükseltip son dakikalara kadar diri kalması gol ve asist yapması örnek gösterilecek türdendi.

Kucka ile olmayan Okay ya da Okay ile olmayan Kucka'nın bu kez yerleri değiştiğinde iki ayrı "kişilik" olarak başarılı işlere imza atmaları sezon başından itibaren iddia ettiğimiz yanyana olmaz sözlerimizin ispatı gibi oldu.

Akhisar takımında Mustafa Yumlu'nun da çıkmasıyla defansif anlamda hataların arttığı, yeterliliğin düştüğü, Trabzonspor'un da pozisyon ve gollerinin arttığını belirtmek gerekiyor.