Yokuşlu yol... – Olcay Çakır – Fotomaç ;
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HEPSİ
    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yokuşlu yol...

    Sıklıkla "eski bir Trabzonsporlu oyuncu" diye ifade edilen birçok önemli oyuncusu olan Akhisar takımı karşısında kaostan çıkma mücadelesi verdi .
    Özellikle ilk bölümde Trabzonspor'un rakibinden biraz daha fazla etkili olduğu dakikalarda 'ın güçsüz kalışı ile sönen ataklar izledik.
    Aynı Burak, adeta maç içinde "idman yiyerek" kendini yükseltip son dakikalara kadar diri kalması gol ve asist yapması örnek gösterilecek türdendi.
    Kucka ile olmayan Okay ya da Okay ile olmayan Kucka'nın bu kez yerleri değiştiğinde iki ayrı "kişilik" olarak başarılı işlere imza atmaları sezon başından itibaren iddia ettiğimiz yanyana olmaz sözlerimizin ispatı gibi oldu.
    Akhisar takımında 'nun da çıkmasıyla defansif anlamda hataların arttığı, yeterliliğin düştüğü, Trabzonspor'un da pozisyon ve gollerinin arttığını belirtmek gerekiyor.

    Dün akşam Sosa, Onazi ve Kucka'lı orta alan güzel işler yaptı. Şu görüldü, Onazi orada değişmez oyuncu olarak sezonu tamamlamak durumunda.
    Son derece temiz bir karşılaşmanın oynandığı Akhisar'da ikinci yarıda kartların artmasına bireysel gerilim üreten Seleznov'un hırsının etkisi olduğunu düşünüyorum.
    Özellikle Okay Yokuşlu'nun adeta joker gibi her mevkide açık kapatması kendi kariyeri ve Trabzonspor'un geleceğine katkı anlamında önemli.
    Stoper mevkiinde oynayıp gol atıp galibiyetin önünü açması, oyunu geriden kurması Trabzonspor'un bu sıkıntılı günlerden çıkması adına umut verici işlerdi.
    İstatistikleriyle de Trabzonspor'un adeta parlayan yıldızı şu dönemde...
    Bu kritik günlerde, böylesi bir atmosferde takımın inisiyatif kullanıp tüm sorumluğu üzerine alması alkışı hak ediyor.
    Burak Yılmaz ve kaptanların daha fazla soumluluk alarak bu kriz dönemlerinden Avrupa bileti çıkarmaları gerekiyor.
    O duruşu sergilediler...
    Trabzonspor'un yediği golde, ben ilk defa Onur Recep Kıvrak'ın bir geri pasını kötü vurup gol yediğine şahit oldum...

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