Takdir edilesi...

Geçen hafta, kadroda yapılan zorunlu radikal değişikliğin, aynı zamanda değişime de sebep olduğunu gözlemlemiştik. Bunun bu haftaya sirayet etmesi durumunda seri galibiyetlerin geleceğini öngörüyorduk.

Maça o gözle bakarken, teknik adamın da kadroda"kazanan takımı bozmama" durumu söz konusu olunca daha bir dikkat kesildik.

Karşılaşmaya, rakibi Malatyaspor'un da oyun anlayışını hesaba katarak söylemek gerekirse; kötü başlamadılar. Önceki haftanın devamı gibiydiler.

Ortada bir karşılaşma gibi geçen ilk dakikalar, Olcay'a yapılan penaltının Burak tarafından gole çevirilmesi ile Trabzonspor lehine dönmüş oldu.

Kucka, Sosa, Olcay ve Yusuf'un özellikle ilk yarıda Malatyaspor orta alanı karşısında etkisiz ve zayıf kalması Trabzonspor'un hücum etkinliğinin hayli düşmesine sebep oldu.

Her iki takımın da ilk yarıda biri zorunlu diğeri tercih olmak üzere karşılıklı oyuncu değişikliğine gitmeleri ikinci yarıda yapılacak hamleleri daha da önemli hale getirdi. Daha önce çıkarması gereken (örrneğin Kucka) oyuncular varken; gördüğümüz kadarıyla Yusuf'u dışarı alacaktı teknik adam.

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'u hayatımıza girdiği tarafta değilde solda kullanmanın takıma ve Yusuf'a hiçbir katkı vermediğini, olanı da geri götürdüğünü hesap edersek...Dün'ı değil de onu dışarı almak yerine onu sağa çekmenin karşılığında 2 temiz gole ve galibiyete sebebiyet verdiğini kabul etmek gerekiyor.Dün'da Onazi'nin o bölgenin sabiti olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.'ın'u'ın yerine alması oyunun da kaderinideğiştirdi adeta. O N'Doye, bu sezonbirçok karşılaşmanın Trabzonspor adınaolumlu neticelenmesine büyük katkıverdi. Tekrar olacak ama "" oyuncu N'Doye... Birde şu;ilk yarıda kaybettiğimaçların rövanşlarını iki haftadır kazanıyor...Oyuncular büyük inisiyatif kullanıyor...Takdir edilesi.