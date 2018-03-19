Takdir edilesi...
Geçen hafta, kadroda yapılan zorunlu radikal değişikliğin, aynı zamanda değişime de sebep olduğunu gözlemlemiştik. Bunun bu haftaya sirayet etmesi durumunda seri galibiyetlerin geleceğini öngörüyorduk.
Maça o gözle bakarken, teknik adamın da kadroda"kazanan takımı bozmama" durumu söz konusu olunca daha bir dikkat kesildik.
Karşılaşmaya, rakibi Malatyaspor'un da oyun anlayışını hesaba katarak söylemek gerekirse; kötü başlamadılar. Önceki haftanın devamı gibiydiler.
Ortada bir karşılaşma gibi geçen ilk dakikalar, Olcay'a yapılan penaltının Burak tarafından gole çevirilmesi ile Trabzonspor lehine dönmüş oldu.
Kucka, Sosa, Olcay ve Yusuf'un özellikle ilk yarıda Malatyaspor orta alanı karşısında etkisiz ve zayıf kalması Trabzonspor'un hücum etkinliğinin hayli düşmesine sebep oldu.
Her iki takımın da ilk yarıda biri zorunlu diğeri tercih olmak üzere karşılıklı oyuncu değişikliğine gitmeleri ikinci yarıda yapılacak hamleleri daha da önemli hale getirdi. Daha önce çıkarması gereken (örrneğin Kucka) oyuncular varken; gördüğümüz kadarıyla Yusuf'u dışarı alacaktı teknik adam.
Dün Olcay'ı değil de onu dışarı almak yerine onu sağa çekmenin karşılığında 2 temiz gole ve galibiyete sebebiyet verdiğini kabul etmek gerekiyor.
Dün Trabzonspor'da Onazi'nin o bölgenin sabiti olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.
Rıza Çalımbay'ın N'Doye'u Olcay Şahan'ın yerine alması oyunun da kaderini değiştirdi adeta. O N'Doye, bu sezon birçok karşılaşmanın Trabzonspor adına olumlu neticelenmesine büyük katkı verdi. Tekrar olacak ama "atsan atılmaz, satsan satılmaz" oyuncu N'Doye... Bir de şu; Trabzonspor ilk yarıda kaybettiği maçların rövanşlarını iki haftadır kazanıyor...
Oyuncular büyük inisiyatif kullanıyor...
Takdir edilesi.