Gerçek 10!
Zirvede yaşanan puan kayıplarından doğan fırsatı Galatasaray kaçırmadı.
Kaleci Fatih, Quaresma ve Aytaç dışında yeni oyunculardan kurulu Kasımpaşa'ya karşı Galatasaray maçı ilk yarıda bulduğu 3 golle bitirdi. Fatih Hoca'nın sezonun ikinci yarısında oluşturduğu kadro istikrarı oyunun ve topun hep hakimiydi.
Toplama takım görüntüsündeki uyumsuz Kasımpaşa sadece mücadele ederek Galatasaray'a karşı direnmeye çalıştı. Lemina- Seri ikilisi Galatasaray'ın pas oyununu yönetme konusunda başarılılar. Ancak bu ikili kale önünde kısa paslarla bazen risk oluşturuyorlar ve kulübenin yüreğini ağzına getiriyorlar. İnsanın kendine güvenmesi güzeldir. Ancak fazla güven keskin sirkeye dönüşebilir.
Terim Lemina-Seri ikilisini uyarmalıdır.
***Terim'in takımlarında oyuncular kanatları hep iyi kullanırlar. İlk yarı hücum konusunda "kısır" bir Galatasaray vardı. Linnes'in geriye dönüşü kulübeyi güçlendirdi.
Mariano'nun kendi ayarlarına geri dönmesi, Feghouli'nin aklı ile yüksek tekniğine Emre Akbaba'nın hırsı ve çabukluğu da eklenince Galatasaray sağ kanattan etkili ataklar yapmaya başladı. Emre Akbaba'nın varlığı resmen Galatasaray'ın çehresini değiştirdi. İki golün hazırlanışına emek veren Emre Akbaba'nın hücum bölgesindeki etkinliği Galatasaray'ın fazla pozisyon üretmesini sağladı. Galatasaraylı oyuncular bu kez Kasımpaşa'nın gücünü test etmeyi bırakıp ciddi oynadılar.
Falcao'nun yokluğunda forma şansı bulan Adem Büyük pas hataları yapmasına rağmen çalışkanlığıyla öne çıktı ve iki gole imza attı. Adem'in ikinci golünde kaleci Fatih'i terse yatırıp köşeye bıraktığı top akıl doluydu.
Galatasaray ikinci yarıda oyunu kontrol altında tutup biraz da kupa maçını düşünerek yüksek tempoyu bıraktı. Terim'in maç eksiği olan Onyekuru'yu oyuna alması doğru bir karardı. Çünkü Galatasaray'ın gelecek haftalarda Onyekuru'nun hızına ve çabukluğuna fazlasıyla ihtiyacı olacak.