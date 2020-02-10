Gerçek 10!

Zirvede yaşanan puan kayıplarından doğan fırsatı Galatasaray kaçırmadı.

Kaleci Fatih, Quaresma ve Aytaç dışında yeni oyunculardan kurulu Kasımpaşa'ya karşı Galatasaray maçı ilk yarıda bulduğu 3 golle bitirdi. Fatih Hoca'nın sezonun ikinci yarısında oluşturduğu kadro istikrarı oyunun ve topun hep hakimiydi.

Toplama takım görüntüsündeki uyumsuz Kasımpaşa sadece mücadele ederek Galatasaray'a karşı direnmeye çalıştı. Lemina- Seri ikilisi Galatasaray'ın pas oyununu yönetme konusunda başarılılar. Ancak bu ikili kale önünde kısa paslarla bazen risk oluşturuyorlar ve kulübenin yüreğini ağzına getiriyorlar. İnsanın kendine güvenmesi güzeldir. Ancak fazla güven keskin sirkeye dönüşebilir.

Terim Lemina-Seri ikilisini uyarmalıdır.

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