En kötüsü hakemdi

Alanyaspor'u turu geçtiği için kutluyorum. Erol Bulut'un öğrencileri ilk maçtaki 2-0'lık galibiyetin avantajını Türk Telekom Stadı'da iyi kullandılar ve yarı final biletini aldılar.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanaki ilk maça derin bir rotasyonla çıkmasaydı kaybetmeyebilirdi.

Fatih hoca, dünkü mücadelede ideal 11 ile takımını sahaya sürerken, amacı turu geçmekti.

İkinci yarı coşkulu, istekli ve müthiş baskılı bir Galatasaray izledik.

Skor 3-1'e geldi ama müsait pozisyonlarda Feghouli yakaladığı fırsatları gole çeviremedi.

Onyekeru'nun bir şutu direkten döndü.

Stadı dolduran taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuların sahaya karakter koymalarından mutlu oldu.

Galatasaraylılar, elenmelerine rağmen oyuncuları tribüne çağırıp alkışladı.

Sarı-kırmızılıların elinde artık sadece Süper Lig hedefi kaldı.

Fatih Terim'in oluşturduğu istikrarlı kadro, oyuncuların birbirleriyle bütünleşmesi Galatasaray'ı zirve yarışının göbeğine itecektir.

Onyekuru fiziksel olarak güçlendiğinde şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın en büyük silahı haline gelecektir. Temposu yüksek, gerilimi fazla, bol gollü kupa gecesinde sahanın en kötü ismi şüphesiz hakem Yaşar Kemal Uğurlu idi.

Kartlarını doğru kullanmadı özellikle Alanyaspor kalecisi Marafona'nın oyunu sürekli geç başlatmasına göz yumdu.

Bir de yüzü kızarmadan sarı kartlarını 90+9'da alay eder gibi gösterdi.

Mariano'yu çift sarı karttan kırmızı ile attı. Ama Alanyaspor'da beş faul yapan N'Skala'ya ancak altıncı faulünde sarıyı gösterdi. Avantaj kurallarını keyfine göre uyguladı.