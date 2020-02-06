Dilerim zarar vermez

Fatih Terim, Kayserispor maçı 11'inden 8 oyuncuyu rotasyona sokunca Alanyaspor karşısında uyumsuz bir Galatasaray izledik. 4-6-0 oyun anlayışıyla sahada yer alan sarıkırmızılı futbolcular maç boyu bireysel becerilerini ön plana çıkarmaya çalıştılar. G.Saray santrfor sistemiyle oynasaydı Alanya savunmasının göbeğindeki Tzavellas-Caulker ikilisi bu kadar rahat edemezdi.

Alanyaspor dersini o kadar iyi çalışmış ki Galatasaray'a geniş alan bırakmadılar. Çok koşarak Lemina ve Belhanda başta olmak üzere tüm Galatasaraylı oyuncuların geçiş oyununa izin vermediler. Bu kadar derin rotasyon gerekli miydi? Ben Galatasaray'ın kupayı 2. plana ittiğini düşünmüyorum. Ancak birbirleriyle oynama alışkanlığı olmayan oyunculardan kurulu Galatasaray sahada dilsiz, ritimsiz ve lidersiz bir görüntü çizdi. Belhanda; Lemina'nın tüm oyun düzenini bozdu. Çünkü, oyunun hep kendisinin üzerinden oynanmasını istiyor. Belhanda'nın bu bencilliği hem Lemina'ya hem de takıma ciddi zarar verdi.

***