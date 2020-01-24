Acil stoper – Levent Tüzemen – Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
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Haberler Yazarlar Levent Tüzemen Acil stoper

Acil stoper

Samudio'nun gollük vuruşunu kale içinden çıkaran Şener, 'ın çeyrek finale yükselmesini sağladı. Rizespor, önemli eksiklerine rağmen Galatasaray'a karşı akıllı savunma yaptı. İlk golü yedikten sonra da cesaretle hücum girişimlerinde bulundu.
İlk 45'te Galatasaray oyunun ve topun hakimiydi. Pozisyon zenginliği de yaşadı. Ama final vuruşlarında beceriksizdi.
Galatasaray'ın maç boyu öne çıkan önemli özelliği tüm oyuncuların kaybettikleri topu yeniden kazanmak adına ortaya koyduğu mücadelede idi.

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Galatasaray yönetimi, Terim'e kulak verip süre bitmeden bir stoper transferini gerçekleştirmeli. İkinci yarıyı Donk-Marcao ikilisine emanet etmek doğru olmaz.
Çünkü savunmayı toparlayacak yada ayakta tutacak bir stoper değil. Ahmet ciddi pas hataları yaptığı gibi topu oyuna sokma konusunda da başarısızdı.
Lemina, Marcao ile Çalık'ın arasına girip defanstan topla oyunu başlattı, bu iki stoperin de oyun kurma konusunda yetersiz olduklarını gösteriyor.
Maç eksiği olan Linnes henüz hazır değil. Galatasaray fiziksel olarak da 60 dakika ayakta kalabiliyor. Lig yarışında yeniden söz sahibi olmak istiyorsa koşu kalitelerini yukarıya çekmesi gerekiyor.

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 24 Ocak 2020, Cuma
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