Acil stoper

Samudio'nun gollük vuruşunu kale içinden çıkaran Şener, Galatasaray'ın çeyrek finale yükselmesini sağladı. Rizespor, önemli eksiklerine rağmen Galatasaray'a karşı akıllı savunma yaptı. İlk golü yedikten sonra da cesaretle hücum girişimlerinde bulundu.

İlk 45'te Galatasaray oyunun ve topun hakimiydi. Pozisyon zenginliği de yaşadı. Ama final vuruşlarında beceriksizdi.

Galatasaray'ın maç boyu öne çıkan önemli özelliği tüm oyuncuların kaybettikleri topu yeniden kazanmak adına ortaya koyduğu mücadelede idi.

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