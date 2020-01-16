İki yeni transfer!

Galatasaray'ın devre arası kampında Fatih Terim hem Linnes'i hem de Emre Akbaba'yı kazandı. Boldrin'in ve Emre'nin iki sol ayak olarak attıkları güzel gollerin yanı sıra Rize'nin de Galatasaray'ın da oyun tempoları, mücadele anlayışları ideale yakın olmasa da izleyenlere keyif verdi.

Özellikle Emre Akbaba'nın kaptan çıktığı maçta ortaya koyduğu oyun, oyun aklı, mücadele kalitesi yeniden doğuşunun işaretiydi. Çünkü Emre Akbaba çok yönlü bir oyuncu sürpriz golcü olarak da oynar kenarlardan hızlı hücuma katkı sağlar, top kazanır, araya final pasları da atar.

Linnes'in dönüşü Galatasaray'ın hücumlarına hız katacaktır.

Norveçli oyuncu yaptığı bindirmelerle Galatasaray'ın hücumda çoğalmasına da destek olacaktır.

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Falcao'yu ikinci yarı sırtı dönük kazandığı toplardan dolayı beğendim. Falcao oyunu kenarlara mükemmel açtı.

Ama gol konusunda yeterli pas alamadı. Onyekuru geldiğinde Falcao daha rahatlayacaktır.

Lemina-Seri ikilisi oyun aklı olarak görünüyor. Bu ikili basit oynayıp, çabuk düşününce çok etkili. Ama fanteziye kaçtıklarında pas kayıplarına neden olup, rakibin pozisyon üretmesine neden oluyor. Adem'in attığı gol fauldü.

VAR'a giden hakem doğru karar verdi ama aynı hakem Emre'nin ayağına basılmasına seyirci kaldığı gibi VAR'a gitmedi ve resmen Galatasaray'ın penaltısını yedi.