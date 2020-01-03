Üç bölge kritik

Saracchi ve Onyekuru nokta atışı oldu. Ancak ayağı düzgün bir stoper ile Melo tipi bir orta saha daha alınmalı. Falcao tek kalmamalı. Diagne şartlı dönebilir.

Transfer dönemi yarın açılıyor. Saracchi ve Onyekuru ile anlaşmanın sağlandığı konuşuluyor. Bu isimler uyum sorunu yaşar mı?

Saracchi ve Onyekuru ile Galatasaray'ın sol kanadı çok hız kazanır.

Onyekuru'nun çabukluğu ve dikine hücum anlayışı Galatasaray'a sadece hücum zenginliği kazandırmaz Falcao'nun da performansını artırır.

Onyekuru uyum sorunu yaşamaz çünkü Florya'yı biliyor ve Fatih Terim'i çok seviyor. Saracchi için en büyük avantaj kaleci Muslera olacak.

İkisinin de Uruguaylı olması büyük avantaj. Savunmada da uyum sorunu yaşamaz.

Galatasaray hangi bölgelere takviye yapmalı?

Luyindama sezonu kapattığı için stopere ayağını iyi kullanan bir oyuncu mutlaka alınmalı. Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın orta sahası direnç konusunda ciddi zafiyet yaşadı. İstikrarı olmamasına rağmen Lemina çok yetenekli ve akıllı bir oyuncu. Lemina'nın yanına mutlaka Melo gibi oyunun iki yönünü oynayabilecek güçlü ve dirençli bir orta saha oyuncusu alınmalı.

Çünkü Melo-Selçuk ikilisi ilk yılında Galatasaray'ın şifresi olmuş ve 26 gol atmıştı.

Lemina'nın Melo tipli bir oyuncuyla oynaması performansını da yukarı çekecektir. Falcao şu anda sağlam gibi görünüyor. Ama sakatlık karnesine baktığımızda pek güven vermiyor.

Sadece Falcao'ya güvenmek riskli olur. Andone'nin katkı yapacağını artık düşünmüyorum. Ya yeni bir golcü alınmalı ya da Diagne'nin dönüşüne şartlı onay verilmeli.

Diagne'nin dönmesi bekleniyor. Falcao ile birlikte yan yana oynar mı?

Diagne'nin tartışılan bir karakteri var.

Kiminle ne zaman kavga edeceği belli değil. Eğer Diagne kendini tamamen futbol oynamaya verirse çok faydalı olur. Çünkü Diagne ile Falcao golcülük konusunda farklı karakter ve yeteneklere sahip. Kararı Fatih Terim verecektir.

Ama Diagne kolay idare edilen bir oyuncu değil. Her maça 4-4-2 düzeninde çıkmak uygun olmayabilir. Diagne "Gerektiğinde kulübede de oturabilirsin" anlayışıyla ikna edilmeli. Diagne futbolun içinde kalırsa önemli bir gol silahı olur ama arıza yaparsa Florya'da huzuru bozabilir.

Arda Turan konusunda çelişkiler var. Sizce dönecek mi, yoksa istenmiyor mu?

Arda Turan'ın Galatasaraylılığından asla şüphe etmem. Altyapıda yetişti, Atletico Madrid'e giderken ciddi para kazandırdı. İspanya'da top koştururken bile Türk Telekom'a gelip maçları seyretti.

Gollerde taraftar gibi sevindi.

Bugünkü fiziksel performansıyla Arda'nın Galatasaray'da oynama şansı yok. Çünkü ayaklarıyla aklı aynı dili konuşmuyor. Eğer Arda Galatasaray'a bedelsiz gelecek ve bu isteğinin arkasında "Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum" düşüncesi varsa açık kapı bırakılabilir. Ancak yönetimin özellikle Başkan Mustafa Cengiz'in transfer politikasında Arda Turan yer almıyor. Fatih Terim'in "Futbolcunun geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız" sözüne büyük destek veren Başkan Cengiz'in hedefinde Taylan Antalyalı gibi oyuncuları transfer etmek var.

Galatasaray'da bu ay hangi futbolcular ile yollar ayrılır veya ayrılması gerekir?

Sezon sonu sözleşmeleri biten oyuncuları şimdi göndermek kolay olabilir.

Ama sözleşmeleri devam edenlerle yolları ayırmak deveye hendek atlatmaya benzer.

Nzonzi ile Nagatomo gitti. İmkanım olsa Jimmy, Emre Mor, Belhanda, Babel gibi oyuncularla yolları ayırırım.

Mariano'ya destek veriyorum.

Çünkü Brezilyalı sağ bekin ciddi bir futbol aklı var. Önünde kendisine yardım edecek bir oyuncu olduğu sürece kanatlardan ciddi katkı sağlar. Mariano ile Nagatomo'nun ilk yarıdaki performans düşüklüğünün temelinde rekabet ortamının olmaması yatıyor. Eğer Linnes dışarıda kalmasaydı, iki bek çok daha farklı oynardı. Kulübede kendilerini tehdit edebilecek ya da rekabete sokacak oyuncu olmadığı için bu iki isim formayı garanti olarak gördü. Maçlara konsantre olamadılar.

Son maçta müthiş bir Taylan vardı. İkinci yarıda 11'de sürekli görür müyüz?

Bu sütunlarda Taylan'ın oynatılması için defalarca yazı yazdım. Nedense teknik heyet Taylan'ı oynatma konusunda cesur davranamadı.

Taylan, Galatasaray'da ayağına top bekleyen ve fazla koşmayan oyuncuların düzenini yıktı. Taylan koşu kalitesi ve mücadele gücüyle Galatasaray'ın orta sahasına mükemmel bir dinamizm kazandırdı.

Antalyaspor maçında attığı 5. golde ağır zemine rağmen ortaya koyduğu deparla ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Taylan ikinci yarıda da Fatih Terim'in yerli prenslerinden olacaktır. Ayrıca Galatasaray'ın Taylan ve Ömer Bayram gibi koşu kaliteleri ve mücadele güçleri yüksek oyunculara daha çok ihtiyacı var.