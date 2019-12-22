Zaafiyet yaşadı

Fatih Terim, Tuzlaspor maçının en çok koşanı, en fazla mücadele edeni, en çok top kapanı Taylan'ı ilk 11'de düşünmeyince G.Saray orta alanı etkisiz kaldı. Çünkü Taylan güç katıyor ve rakiplerin kolay top kullanmasına izin vermiyor hatta önde pres yapıyordu. Selçuk, Belhanda, Feghouli üçlüsü topla buluştuklarında ön plana çıktı.

Göztepe kalesine G.Saray çok adamla hücum etti ama geriye dönüşlerde zaafiyet yaşadı. Ömer Bayram'da ciddi bir düşüş var. Ömer topla buluştuğunda basit oynamıyor ve pas vermeden önce çevre kontrolü yapmıyor.

Göztepe tıpkı Tuzla gibi geriye yaslanıp kanatlardan hücumlarla G.Saray'ı tehdit etti. Gerome tüm hava toplarını alırken, Halil-Serdar ikilisi Muslera'yı zorladı. Feghouli ile Babel'in geriye yardıma gelmemeleri yüzünden Mariano-Nagatomo ikilisi kanatlardan çok baskı yedi.

Belhanda, Feghouli, Selçuk, Ömer ve Babel topla fazla oynadıkları için Göztepe kalesinde kendini unutturan Falcao'ya istediği pasları atamadı.

Falcao'nun gol atması için pas ve orta yardımı alması gerekir.

Babel bütün pozisyonlarda Falcao'nun alanını işgal etti. Egoist yapısıyla G.Saray'a zarar verdi.

G.Saray gibi büyük bir takımın 3 pas sonunda gol yemesi sorgulanmalı.

Hele hele Belhanda'nın orta alanda Halil'i imkanı olmasına rağmen indirmemesi anlatılamaz. İddia ediyorum Terim Tuzla'ya karşı kazanan takımı sahaya sürseydi G.Saray daha dirençli olurdu. Bu yenilgi G.Saray'ı yarıştan uzaklaştırdı.