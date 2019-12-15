Utanç verici

Ankaragücü'nün 3 planı vardı:

1) 1-9-1 oynayacağız.

2) Kaleye yakın kalabalık savunma yapacağız.

3) Orgill'i hızlı hücuma kaçırıp golü arayacağız.

Galatasaray'ın Ankaragücü savunmasını delmek için 3 şansı vardı:

1) Kanatlara hızlı ve çabuk inip Falcao'nun kafasına etkili ortalar yapmak.

2) Rakip savunma arasına gollük paslar atmak.

3) Özellikle 18 yayına topları kesip dışarıdan şut atarak golü bulmak.

Galatasaray ilk 45'te Falcao'nun kafa vuruşu dışında etkili bir pozisyon bulamadı. Ankaragücü'nün en kalabalık olduğu yerlere Belhanda'nın dikine sürekli sert pas atması hataydı. Lemina-Feghouli- Babel üçlüsü "Topu ben kullanayım" anlayışı içindeydi.

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