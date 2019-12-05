Kalite eksiği!

Galatasaray'ın rotasyonlu kadrosu sınıfta kaldı.

Yedeklerden oluşan isimler rezalet bir futbol sergiledi.

Kulübenin kalitesiz ve yetersiz olduğu bir kez daha belgelendi.

Ocak ayında ekonomik şartlar ne getirir bilmem ama Galatasaray'ın öncelikle yerli oyuncu yapısını güçlendirmesi gerekir.

Tamamen yerli oyunculardan kurulu Tuzlaspor, Galatasaraylı oyunculara sahada resmen bir futbol dersi verdi.

Tuzlaspor mükemmel bir savunma yaptı. Galatasaray'a hücum edecek alan bırakmadı ve rakibin yaşadığı dikkat kaybını attıkları iki güzel golle cezalandırdı.

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Galatasaraylı oyuncular topa hakim olmayı maç kazanmak olarak gördüler. Ama rakibi çözecek aklı üretemediler. Jimmy Durmaz ve Yunus, 'biz bu takımda oynarız' felsefesinden uzaktılar.Emre Mor gibi bir yıldız sadece Galatasaray'a değil, kendi yeteneklerine de ihanet ediyor.Futbolu bir şov havasında oynamaya çalışan Emre, takım oyunundan uzak hareket ediyor. Fatih Terim 'in verdiği şansı da doğru değerlendirmiyor.Emre'nin futbol geleceğinin çok uzun olacağını düşünmüyorum.

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Galatasaray adına gecede alkışladığım iki oyuncu vardı.Biri sahanın her yerinde koşan, mücadele eden Taylan Antalyalı oldu. İkincisi; 16 yaşındaki genç stoper Emin Bayram'dı. Emin, hırsı ve isteğiyle göz kamaştırdı. Bir topu direkten dönerken, bir yan topta da isabetli bir kafa vuruşu vardı.Bu maçın rövanşı çok daha güzel olacaktır. Çünkü Galatasaray turu geçmek adına ideal kadrosuyla sahaya çıkacaktır.