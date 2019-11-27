Emeğimiz gitti

Fatih Terim'in 'Kalan sağlar bizimdir' diye sahaya sürdüğü Galatasaray kadrosu, atletik yapıda oyunculardan kurulu, hızlı kanat hücumları yapabilen Brugge'e karşı fedakarca bir mücadele ortaya koydu.

Başta Adem olmak üzere tüm oyuncular fiziksel güçlerini sonuna kadar kullandı. Oyunun ikinci dakikasında Ömer Bayram'ın müthiş frikiğini kaleci Mignolet kurtardı ama seyirci coşku ile bu frikikten sonra oyuncularına sarıldı ve onları destekleyip kucakladı.

Brugge'lü oyuncuların her türlü çirkinliklerine Slovak hakem prim tanıdı, amatör küme hakeminin bile çalmayacağı faulleri Belçika ekibinin lehine çaldı. Diatta'nın sürekli kendisini yere atmasına yine Belçikalı hakem göz yumdu ama Galatasaraylı oyuncuların en ufak dokunuşlarına bırakın faul çalmayı hemen sarı kartını çıkardı.

***