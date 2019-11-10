Doğru futbol

Fatih Terim'in istikrar adına yabancılardan kurduğu kadroya yerli oyuncuları monte etmesi Galatasaray'ın görüntüsünü değiştirdi.

Antep'te muhteşem olmasa da futbolun doğrularını oynamaya çalışan bir oyuncu grubu gördük.

Çok koşan, çabuk oynayan, hücuma dikine paslarla hızlı çıkan, topa ve oyuna hükmeden bir Galatasaray izledik.

Çalışkanlığıyla göz dolduran Ömer iyi oyunuyla tüm arkadaşlarını motive etti. Ömer defansa yardıma geldi, hücumda rakip savunmanın arkasına etkili koşular yaptı, orta alanda rakibi kovaladı, top çaldı, pas dağıttı. Ömer'in enerjik yapısı ve tekmeye kafa sokan mücadelesi Galatasaraylı oyuncuları da etkili oynamaya yöneltti. Attığı gol öncesi topu diziyle önüne alması ve köşeye vuruş biçimi mükemmeldi.

Kanabıyık'ın Ömer'e yaptığı itme net faul ve penaltıydı. Cüneyt Çakır'ın VAR'a gitmemesi beni şaşırttı.

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Galatasaray şampiyon olduğu yıllarda hep hızlı kanat oyuncularının meyvesini yemiştir. Terim'in tam hazır olmamasına rağmen Emre Taşdemir'i sol kanatta kullanması Galatasaray'a atak bindirmeleri ve hızlı hücum etme şansı tanıdı.

Feghouli'nin golü öncesi topu hücuma çabuk taşıdı, arka direğe de akıllı kesti. Galatasaray'da artık Feghouli'nin oyun lideri olması lazım. Cezayirli yıldızın mükemmel bir oyun aklı ile topa hükmeden kaliteli bir tekniği var. Koştuğu sürece Feghouli "Maestro" olur.

Lemina orta alanda terazinin kulbu gibiydi. Muslera topu oyuna sokarken sürekli Lemina'ya oynadı. Uzun süreli maç oynama alışkanlığına ihtiyacı olan Lemina'nın yanında Ndiaye tipinde güçlü bir oyuncu olursa orta saha "Melo- Selçuk" modeli gibi çok güçlenir.

Real'den sonra mücadeleci oyunla kazanılan 3 puan tüm takıma itici güç olacaktır.

Avrupa Ligi artık hedef görünse de Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, Antep galibiyeti ile zihinsel olarak lige dönmüştür.