Ruhu yok – Levent Tüzemen – Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Yazarlar Levent Tüzemen Ruhu yok

Ruhu yok

Nagatomo'nun hatalı pası sonrası Benzema'nın skoru 4-0'a getiren golünün ardından taraftarı, "Sabrımız taşıyor. Adam gibi oynayın" diye uzun süre tezahürat yaptı. 14 dakikada 3 gol yiyen Galatasaray'da bu tepkiyi hangi oyuncu anladı? Eğer bir takımı tamamen yabancı oyunculara teslim edersen sonuç "Hezimet, Utanç ve Rezalet" olur. Galatasaray geçmişte tam iki kez çeyrek finalde İstanbul'da 'i geriden gelip 3-2'lik skorlarla yendi. Zaferlere imza atan Galatasaray takımlarında Bülent Korkmaz, Ümit Davala, Ergün Pembe, Okan Buruk, Suat Kaya, Hasan Şaş, Gökhan Zan, Semih kaya, Hamit Altıntop, Selçuk İnan ve Umut Bulut gibi sonuca isyan edecek, sahaya yüreğini bırakacak "Yerli ve Milli" oyuncular vardı.

Yerli oyuncular yabancılara Galatasaray'ın bir his takımı olduğunu, bir halatı hep birlikte çekmeyi, birlikte üzülmeyi hep birlikte sevinmeyi öğretirlerdi.
Galatasaray daha önce de Real Madrid'e farklı kaybetti. Bu yenilgilerde asla bu kadar ciddiyetsiz, ruhsuz, disiplinsiz ve gamsız oynamadı. Galatasaray'ın ruhundan yerli oyuncu kültürünü çıkarıp yabancıya kültürüne teslim olursan Real Madrid karşısında "Aidiyet duygusu" olmayan yabancı oyuncularla bu duygusuzluğu, teslimiyetçiliği ve rezaleti yaşarsın. Real Madrid maçı 'in yabancıya dayalı kadro mühendisliğinin iflas ettiğinin belgesidir. Ligde de yaşanan sıkıntıların temelinde zihinlerinde "Galatasaraylılık ruhunu" barındırmayan yabancı oyuncuların sorumsuzluğu vardır. Çünkü yabancılar ağır yenilgileri doğal karşılayıp "Skor" olarak değerlendirir. Yerli oyuncuları ağır skorlar derin bir üzüntüye sokar. "Bu ülkeye bir çok oyuncu yetiştirdim" diyen Fatih Terim teslimiyetçi ruhla gelen hezimet sonrası artık Galatasaray'da yabancıya dayalı anlayıştan çark edip yerli oyunculara kucak açmalı.

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 07 Kasım 2019, Perşembe
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