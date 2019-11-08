Kimliğini kaybetti

Teknik heyet formsuz, oyuncularla iletişim sorunları yaşıyor ve oyuncular isteksiz... Tamamen yabancı oyunculara dayalı bir sistemle oynamaya çalışırsanız bu sonuç kaçınılmaz olur. Bugün takımdakilerin çoğunda 'G.Saray oyuncusuyum' kimliği yok. G.Saray'ın G.Saraylılık ruhunu taşıyabilecek oyunculara ve bu ruhu aşılayabilecek Fatih Terim'e ve yeniden yapılanmaya ihtiyacı var.

Devre arasında kaliteli, yerli oyuncular bulunabiliyorsa transfer edilmeli. Mutlu olmayan futbolcular mutlaka gönderilmeli...