Kimliğini kaybetti – Levent Tüzemen – Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Yazarlar Levent Tüzemen Kimliğini kaybetti

Kimliğini kaybetti

Teknik heyet formsuz, oyuncularla iletişim sorunları yaşıyor ve oyuncular isteksiz... Tamamen yabancı oyunculara dayalı bir sistemle oynamaya çalışırsanız bu sonuç kaçınılmaz olur. Bugün takımdakilerin çoğunda 'G.Saray oyuncusuyum' kimliği yok. G.Saray'ın G.Saraylılık ruhunu taşıyabilecek oyunculara ve bu ruhu aşılayabilecek 'e ve yeniden yapılanmaya ihtiyacı var.
Devre arasında kaliteli, yerli oyuncular bulunabiliyorsa transfer edilmeli. Mutlu olmayan futbolcular mutlaka gönderilmeli...

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 08 Kasım 2019, Cuma
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